40 mil abortos clandestinos en Michoacán al año, pero la despenalización y legalización no avanza en el estado

Así mismo en el Código Penal del Estado de Michoacán, se especifica que toda mujer que esté en situación de pobreza puede abortar sin ser criminalizada , pero el servicio médico público nunca ha practicado un aborto por esta causal, los médicos no están capacitados en el tema, no saben que esto es permitido y mucho menos lo ofecen como una alternativa a las mujeres.

“No esperamos gran cosa, no se ha posicionado la legislatura de una manera contundente, no podemos dejar en manos de servidores públicos tibios la decisión sobre una cuestión tan importante, como es la autonomía y determinación que debemos de tener las mujeres”, continuó explicando.

Para ella además el patriarcado sigue estando presente en la legislatura y en el Gobierno del Estado, ya que le parece que el hecho de que no se piense en el aborto como la oportunidad de ejercer el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, es algo inaudito; ya que Michoacán las urnas en las elecciones siempre se comportan “de izquierda”, pero al legislar esto no se ve reflejado.

Sofía Stamatio recordó que el aborto no solo es un tema de salud pública, sino que además es un tema de discriminación , ya que las mujeres que no tienen recurso para viajar a otro estado donde el aborto es legal, son obligadas a la clandestinididad y criminalización, ya que no cuentan con el dinero para poder tener tener un aborto digno.

