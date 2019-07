46 mil pesos al mes ofrece Canadá a carroceros mexicanos

Canadá.- Por medio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se publicó una vacante de empleo en la ciudad de Quebéc, Canadá, donde buscan a pintores en carrocería con un sueldo mensual de 46 mil pesos.

El trabajo que ofrece Canadá tiene una duración de dos años, las vacantes solo esta disponible para hombres con preparatoria terminada como mínimo de estudios.

Si no hablas ingles o francés no importa, ya que para la vacante no es necesario, el empleador solo pide que el solicitante tenga dos años de experiencia como mínimo.

El pago sería a la semana, pagando al mes un total de 46 mil pesos, aproximadamente, el Inicio de labores será 03 de Mayo del 2020.

Se prevé que las entrevistas sean presenciales y se lleven a cabo en la Ciudad de México, los interesados deberán contemplar los gastos de viaje, hospedaje y alimentación. Fecha por definir.

Si se llega a contratar el empleador pagará el vuelo de ida a Canadá.