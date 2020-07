5 mil pesos en premios en el League of Legends Cup de El Debate, ¡ES GRATIS!

¿Eres de los mejores en League of Legends?, está puede ser tu oportunidad de ganar hasta 4 mil pesos con el torneo eSport que presenta El Debate. Lo mejor es que la inscripción es totalmente GRATIS.

League of Legends Cup El Debate se llevará a cabo el próximo 31 de julio. Todos los juegos serán en la categoría "best of 1" en formato de equipos 5v5. Podrás armar tu equipo de cinco integrantes, o bien, prepárate para ser asignado.

Este torneo es de eliminación directa, partidos "vida o muerte" y es exclusiva para personas que viven en la República Mexicana. Inscríbete AQUÍ, recuerda que es sin costo. La fecha límite de registro es el 29 de julio a las 11:59 PM (CDMX).

Requisitos

Tener una cuenta de League of Legends y el juego descargado

y el juego descargado Una PC o Mac con la capacidad de correr el juego

Tener conexión a internet estable

¿Cuáles son los premios?

1er lugar: $4,000 (Cuatro mil pesos mexicanos)

$4,000 (Cuatro mil pesos mexicanos) 2do lugar:$1,000 (Mil pesos mexicanos)

Después de conocer a los ganadores, el organizador los contactará para solicitar sus datos y hacerles llegar los premios a la cuenta que otorguen.

Reglas

El torneo es de admisión GRATUITA y se jugarán 2 juegos por día, con la excepción del viernes que solo se jugará una vez.

Los horarios de juego se tienen que respetar como corresponde. En caso de necesitar cambiar la hora ponerse de acuerdo con su contrincante y notificar al administrador. Solo habrá tolerancia de 15 minutos del tiempo establecido.

Tomar imagen a todos los resultados y enviar a través de DISCORD (la foto debe ser clara para que sea válida)

En caso de participar en la Semifinal o la Final es necesario que la partida sea grabada por un miembro del equipo y enviado el archivo a través de cualquier plataforma (Google Drive, Dropbox, WeTransfer, etc) y enviando el link a través de Discord al administrador.

Para llevar a cabo el torneo debe haber un mínimo de 16 equipos.

¡No te quedes fuera! Compite junto a tus amigos en el torneo de League of Legends Cup El Debate, demuestra tus habilidades y gana miles de pesos en premios. Da clic a este link para registrarte.