5 motivos por los que son importantes los cuidados prenatales

Los cuidados en el embarazo son sumamente importantes para asegurar la vida tanto del bebé, así como de la madre. Si estás próxima a ser mamá y quieres llevar tu embarazo sin riesgos, cuidando el desarrollo de tu hijo, así como un nacimiento saludable, debes de seguir estos cuidados. Por ello, quédate que a continuación te traemos la información completa sobre estos y la importancia de cumplirlos de acuerdo a los expertos de Mi Salud.

¿Qué son los cuidados prenatales?

Los cuidados prenatales son las maneras de inspeccionar el crecimiento, así como el desarrollo del feto para que el embarazo y nacimiento sean saludables y seguros. Estos deben de iniciar desde el primer momento en que se inicia la gestación o incluso antes para llevar cuidados previos a la concepción.

1. Las visitas al proveedor de atención médica te alertan y ayudan

Una vez que sepas que estás embarazada lo primero que debes hacer es ir con un médico que lleve tus inspecciones y asesore con los cuidados durante el embarazo. Cabe mencionar que este te ofrecerá servicios de cuidado prenatal, de parto y de posparto.

Las visitas en su mayoría de veces incluye un control de peso, examen físico, muestra de orina, análisis de sangre y ultrasonidos. Es importante decir que si el experto mira alguna complicación puede tratarse a tiempo. ¡No minimices estas visitas!

2. El ácido fólico previene algunos defectos de nacimiento

El ácido fólico tiene un gran papel en el embarazo, ya que reduce el riesgo de defectos congénitos como la anencefalia que es un desperfecto grave en el cerebro, así como la espina bífida que perjudica la columna vertebral del bebé. Si no está segura de tomar esto puede consultarlo con su proveedor, él le dará la cantidad que debe consumir.

3. La alimentación reduce el riesgo de complicaciones en el embarazo

Los cuidados prenatales van de la mano con la alimentación así como ciertas cosas que debes de evitar. La dieta ayuda a tener un peso, así como manejo de comida para que su bebé nazca sano y usted le aporte las vitaminas necesarias en el desarrollo. Las inspecciones propias también son importantes como la presión arterial, esto alertará si hay una complicación.

4. Evita y reduce peligros en el desarrollo del feto

Evidentemente hay cosas que no se permiten en absoluto en el embarazo, esto con el fin de garantizar el bienestar y crecimiento del feto; el consumo del alcohol, tabaco y sustancias ilícitas aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita lactante, así como causar rasgos faciales anormales, mala memoria, problemas cardíacos, óseos, renales y hasta discapacidad intelectual.

5. Los estudios prenatales son de suma importancia

Las visitas al médico son de las más importantes, ya que estas alertan si hay un problema, pero para ello, se hacen una serie de exámenes durante el embarazo para posteriormente tener un diagnóstico y pueda así ver el desarrollo del feto. Entre estos estudios los siguientes son los más usuales.

Biometría hemática completa, grupo y factor Rh

Glucosa

Urea

Creatina

Examen general de orina (EGO)

VDRL

VIH- Elisa

Síntomas que puede presentar en el embarazo

Si usted tiene algunos síntomas que no ve normales en su salud, no se preocupe, el embarazo puede ser el causante, aunque no debe de minimizar nada si cree que necesita ayuda médica. Algunos de los síntomas más frecuentes en la gestación son los siguientes.

Náuseas en el embarazo

Mareos

Dolores en la espalda

Cambios en la piel

Cambios en el cabello

Cambios hormonales

Crecimiento de senos

Necesidad de orinar

Cambios de apetito

Cambios de temperaturas repentinos

Hinchamiento de pies

Problemas para dormir

Atiéndete hoy

Sin duda alguna, hacer los cuidados prenatales son de suma importancia para llevar un embarazo sano. Una buena opción para hacerse los estudios pertinentes es Clínica Mi Salud que cuenta con un paquete de perfil prenatal, así como especialistas en el área, herramientas adecuadas, un servicio de alta calidad, así como costos realmente accesibles. Así que no lo pienses más y comunícate con ellos dando click aquí o visitándolos en sus redes sociales en donde los encuentras de las siguientes maneras.

Facebook: Mi Salud

Instagram: misaludmx

Si necesitas mayor información puedes llamar a las diferentes sucursales.