5 trucos de Glennys Ramona Rosario de la Cruz para evitar el sedentarismo

No de todo podemos culpar a la pandemia, pues si bien es un gran argumento que por dos años no pudimos salir a realizar nuestras actividades, el no caer en el sedentarismo no depende de estar fuera de casa, sino de nosotros mismos. Y esto lo sabe Glennys Ramona Rosario de la Cruz.

La modelo fitness lleva un estilo de vida envidiable en el que siempre resalta que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, pueden cambiar por completo la forma en que vivimos, y es por esto que aquí te traemos algunos trucos que pueden ayudar a evitar nuestro sedentarismo.

Arma un plan: Cuando hablamos de evitar el sedentarismo no solo se trata de hacer ejercicio o salir de casa, sino que abarca cuestiones tanto físicas como mentales. Glennys Ramona Rosario de la Cruz es una pintora apasionada y su plan de trabajo, además de ponerse las zapatillas para salir a correr, es también darse un tiempo al día para pintar y dejar volar su imaginación. Haz deporte: Ahora sí, lo que todos sabíamos que iba a aparecer aquí. Una de las formas de evitar el sedentarismo es practicar un deporte, el que sea. Correr, nadar, jugar futbol, beisbol, basquetbol, salir a caminar, ir al gimnasio o todo lo que quieras. Establece metas y sobre todo, como lo recomienda Glennys, ¡Diviértete! Lleva una buena alimentación: Además de pintar y hacer ejercicio, Glennys Ramona Rosario de la Cruz lleva una buena alimentación día con día. Una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, pescado y lácteos te permitirán llevar un estilo de vida saludable. Visita a tu médico: Muy bien, sabes qué hacer para evitar el sedentarismo, sin embargo, también es importante saber en qué estado está tu cuerpo. Cada persona es diferente y mientras a algunas les funciona algo, a muchas otras puede que no lo haga. Conócete y ve con un especialista de la salud para checarte, valdrá mucho la pena. Aprovecha tu rutina laboral: Mientras trabajas es posible evitar el sedentarismo. Levántate de tu silla recurrentemente, toma agua para que a menudo te pares al baño y te despejes por un momento. Glennys Ramona Rosario de la Cruz también recomienda hacer garabatos en un cuaderno para liberar tu mente y tomarte 5 minutos para hacer lo que te gusta. Libérate de esa silla de forma física y mental.

Luego de estos consejos entenderás que el sedentarismo no es el resultado de tu vida luego de la pandemia, sino que es una opción que debes descartar por completo para vivir una larga vida feliz y en paz.