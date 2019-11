50 mdp podría costar recuperar estatus sanitario a Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel Esteban Tarriba Urtuzuástegui, anunció que para recuperar el estatus zoosanitario se está planteando un programa donde se requiere la cantidad de 50 millones de pesos para lograrlo.

El funcionario estatal dijo que al estado le tomaría alrededor de un año recuperarlo: “Es un programa que estamos presentando y nos estamos enfocando. Hay que decirlo, las practicas que se hicieron o se implementaron en los últimos años van a seguir haciéndose”, detalló.

Revisión

Tarriba Urtuzuástegui detalló que se seguirá supervisando para que no entre ganado al estado si no tiene pruebas para que sea de buena calidad y no vaya a echar para atrás todo lo avanzado, por lo que seguirán trabajando como si tuvieran el estatus de acreditado para no perjudicar a los ganaderos.

El funcionario estatal indicó que tendrán revisiones previas de avances para recuperar el estatus: “Pero definitivamente que se hubiera reconocido todo el avance que se dijo de los seis meses, prácticamente se cumplió con el trabajo; sin embargo, para USDA, en lo que se basa para la autorización es el programa estratégico que se tiene entre México y Estados Unidos”.

Reconoció que el retiro del estatus es de impacto para la ganadería en la entidad, pero no de grandes proporciones, ya que al no ser una actividad de exportación, no se afecta demasiado.

Aclaró que no tener el estatus de acreditado limitará la movilidad de animales en pie a otras entidades.

Sinaloa produce 250 mil becerros al año; pero, debido a la pérdida del estatus, limitará a solo comercializar becerros al interior del estado y otras entidades que tampoco no están acreditadas.