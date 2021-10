6 mitos comunes que se piensan sobre el cáncer de mama

Hablar de cáncer es angustiante pues es una enfermedad que asusta a cualquier mujer, sin embargo, hay muchas ideas erróneas que solo traen pánico. El cáncer de mama es una de las mayores preocupaciones en la salud de las mujeres, sin embargo, debes de conocer más sobre este para terminar con tantos mitos que rondan y no entrar en pánico, por ello, te traemos información confiable de acuerdo con los expertos de Clínica Mi Salud sobre los mitos más comunes que se piensan sobre este padecimiento.

Leer más: Siento una bolita en el pecho: ¿puede tratarse de cáncer?

Mito 1. Los desodorantes pueden provocar cáncer de mama

En internet hay muchos mitos sobre el cáncer de mama que lejos de ayudar desinforman haciendo que las personas caigan en pánico, por ejemplo, que los antitranspirantes o desodorantes son de riesgo para desarrollar cáncer de mama lo cual no es así pues hasta la fecha no a una prueba concluyente que pueda avalar esto. Lo que sí es un hecho es que pueden tener sustancias nocivas como aluminio y parabenos.

Mito 2. Todos los bultos mamarios son cáncer de mama

La autoexploración es muy importante para poder ver las anomalías en el pecho, pero sobre todo sentir si hay una masita o bonita. En caso de que llegues a sentir una, no debes asustarte y hacerte de la idea directamente que es cáncer de mama, hay muchos otros factores como un quiste mamario (no siempre son malignos), lesión o infección, fibroadenomas o cambios fibroquísticos de mama.

Si encontraste uno de estos, lo primero que debes hacer es ir con un médico para que revise y haga las pruebas correspondientes, determinando de lo que se trata y el futuro tratamiento.

Mito 3. Los implantes en el pecho pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama

Es común pensar que los implantes pueden ser dañinos y causar cáncer de mama, pero la realidad es que no hay pruebas para avalar esta creencia, aunque la fundación Susan G. Komen sigue en debate por esto. Lo que sí se puede afirmar es que no siempre en las mamografías estándar funcionan bien o son recomendadas para las mujeres con implantes, siendo más recomendadas las radiografías para un pronto resultado.

Leer más: ¿Dolor de senos?, entérate si es posible que tengas estos dos padecimientos

Mito 4. El cáncer de mama viene del dolor en los pechos



Muchas mujeres relacionan el cáncer de mama con el dolor de los pechos, pero no es así, por lo general cuando pasa esto es debido a la mastalgia hace que duelan los senos, pero puede ser por dos razones, la cíclica que es por los cambios de ciclo menstrual o la no cíclica, debido a lesiones u otros factores.

La incomodidad o dolor en los pechos no es un síntoma frecuente del cáncer de mama por lo que es improbable que sea un tumor maligno subyacente, por lo que es erróneo asociarlos. Sin embargo, se entiende que se asuste, por lo que puede ir con un especialista para que empiece su tratamiento y le explique que no hay nada por lo que deba preocuparse.

Mito 5. Usar sostén apretado puede ser un factor para desarrollar cáncer de mama

Usar sostén con aros o que mantiene firme el pecho no es un factor riesgo, aunque hasta la fecha muchas mujeres prefieren usar solamente un top para evitar el cáncer de mama, esto no es verdad, ya que es una creencia que viene desde el libro Dressed to Kill (Vestida para Matar) que habla que el brasier ajustado aumentaba la posibilidad de esta enfermedad, sin embargo, no hay estudios que lo avalen.

Mito 6. El cáncer de mama es contagioso

Este mito es un rotundo “NO”, el cáncer de mama no es contagioso, de hecho para las evaluaciones con su médico tendrá que explorar los pechos para así posteriormente hacer los análisis correspondientes. Hay otros cánceres que son venéreos y transmisible mediante relaciones sexuales, como:

Papiloma humano. Este puede desarrollar cáncer cervical y otras formas de cáncer.

Hepatitis B o C. Este causa cáncer en el hígado o agujas infectadas.

Síntomas del cáncer de mama

La detección temprana del cáncer de mama aumenta las probabilidades de que el tratamiento sea eficaz, y es igual de importante brincar a la acción y confrontar la situación, tomando en cuenta, tanto lo físico, como lo mental. Por ello, te traemos algunos de los síntomas que te alertan sobre el cáncer de mama.

Bulto, masa o bolita en la mama.

Cambios en su forma.

Cambios en la piel de la mama.

Cambio en el pezón.

Piel naranja en la zona de la mama.

Descamación.

Atiéndete hoy



Hacerte las pruebas correspondientes es de suma importancia para saber qué tratamientos siguen. Recuerda no alarmarte y empezar a creer estos mitos pues lejos de ayudarte solo te alertarán más. Clínica Mi Salud cuenta con especialistas en el área, herramientas adecuadas, servicio de calidad así como costos accesibles. Mi Salud tiene el estudio de Antígeno CA 15-3 de mama en $390 que es para ayudar a diagnosticar el cáncer de mama a tiempo para una atención inmediata, así que no lo pienses más y ve a atenderte para prevenir el cáncer de mama. Puedes comunicarte a sus redes sociales en donde los encuentras como:

Facebook: Mi Salud

Instagram: @misaludmx

Si necesitas mayor información puedes contactarte a las sucursales correspondientes.