7 de cada 10 niños quiere regresar a clases presenciales: CDH

CDMX.- Nashieli Ramírez Hernández, directora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reveló que realizaron una encuesta a más de 37 mil niños, niñas y adolescentes, donde se descubrió que 7 de cada 10 quiere regresar a clases presenciales.

Se trata de una encuesta llamada Caminito de la Escuela, donde se cuestionó a un total de 37 mil 764 niños, niñas y adolescentes, durante el mes de julio del 2021. Resultando una distribución por edades en etapas educativas; 37.9% de primaria, 28.6% de secundaria, 26.5% de preparatoria y 3% de preescolar.

Este estudio abarcó a niños, niñas y adolescentes de 19 estados de la República Mexicana, donde a la mayoría se le cuestionó acerca de su sentir por el regreso a clases, mientras que a los más pequeños se les solicitó que hicieran dibujos acerca de como ha sido el encierro para ellos.

Además de exhibir que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, quieren regresar a clases presenciales, Nashieli Ramírez Hernández exhibió que 2 de cada 10 menores en edad escolar no quieren regresar a clases y finalmente, el restante respondió no saber si quiere regresar o no.

Destacó que son los niños y niñas en edad para estudiar la primaria, quienes más deseos tienen de regresar a clases presenciales.

Por otra parte, también reveló los resultados de un estudio realizado durante el mes de junio en el 2020, es decir, de hace poco más de un año, donde los menores de edad revelaron que a solo unos meses del encierro extrañaban hacer ejercicio en el exterior (80%).

Así mismo había quienes extrañaban jugar con sus amigos (78%) y otros que extrañaban salir a la calle (70%).

De forma que de acuerdo a este estudio presentando en la conferencia Mañanera de este 19 de agosto, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes quieren regresar a clases presenciales.