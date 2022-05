A Guadalupe le arrebataron a su hija y esposo hombres armados en Sonora en 2020

Sonora.- Los días previos a este 10 de mayo, Guadalupe Loaiza cargó su pala, su sombrero y mucha agua para soportar las temperaturas de más de 40 grados en zonas desérticas de Sonora para buscar en fosas a su hija Yosineydi Hernández Loaiza, y también a su esposo, Eliseo.

Los busca con el Colectivo Guerreras Buscadoras, pues desde que puso la denuncia por privación de la libertad no acude a la Fiscalía ni pregunta por ellos en las calles ante el miedo de que también la desaparezcan.

No sabe nada de ellos desde el 11 de agosto de 2020, cuando hombres armados arribaron a la casa donde vive a la falda del cerro en Guaymas y se llevaron a la joven de 25 años, madre de una niña de 5, y también a Eliseo.

"Eran como las cinco de la tarde, vinieron a la casa por ella dos hombres armados, me dijeron querían hacerle unas preguntas y su papá se quiso ir con ella, dijeron que después me la regresaban, ¡Mentira! Ya un año año nueve meses y nada", reprochó.

"Hace rato estaba llorando por ella, una tristeza, es lo peor que le pasa a una madre".

En su casa, Lupe, como suelen llamarla, guarda todas pertenencias de su hija tal como las dejó, sus zapatos, los jeans y los tops que le gustaba usar.

Además, resguarda como un tesoro las cartas que le escribía en su cumpleaños, las cuales Yosineydi solía poner entre las rosas que le obsequiaba en las fechas en que tampoco faltaba un pastel de su parte, contó su madre.

"¿Diez de mayo? No festejamos eso ya, mi otro hijo me dice 'madre, déjala a mi hermana', 'tú no sabes, tú no tienes hijos', le digo, 'pero a'má estoy yo', 'si mijo pero con ella me quitaron todo, si te pasara lo mismo también te buscaría".

Cuando su hija era un niña, narró, participaba en los festivales del día de las madres y siempre le insistía a Lupe para que concursaran para ganarse una licuadora, plancha, o el electrodoméstico que estuviera en juego.

Lupe confesó que hay días en los que quisiera no levantarse, pues despierta con la tonada de una canción que Yoseneydi le cantaba.

¿Qué me falta si tengo a mi madre?

¿Qué me falta si tengo yo ese amparo?

Soy feliz, muy feliz a su lado

Tengo madre que llora por mí.