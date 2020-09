"A los narcotraficantes se les debe de fusilar": Presidenta de Hermosillo

Hermosillo.- Al rendir su segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López, dijo que los narcotraficantes deben de ser fusilados.

Ante el Cabildo, la Edil emanada de Morena reprochó la crisis que atraviesa el Municipio por el consumo de drogas, principalmente entre menores de edad, por lo que consideró que quienes les venden son traidores a la patria.

Al narcotráfico no se le debe enfrentar con las armas, al narcotráfico, a los narcotraficantes se les debe de fusilar en este País, como también sucede en otros países del mundo", expresó.

"No necesitamos solamente más elementos de la Guardia Nacional, necesitamos sacar de nuestra ciudad a todos y cada uno de los hombres que se levantan con un arma en la mano y que han sido capaces de asesinar a un menor de edad".

En su mensaje realizado este mediodía, agregó que para combatir al narcotráfico no solamente basta con congelar sus cuentas o encarcelar a los responsables.

Esos son traidores a la patria y deberíamos fusilarlos a todos aquellos que les den dosis a menores de edad, no es posible que esto se siga permitiendo", insistió.

"No me voy a conformar con quedarme callada por mi seguridad, sé que pongo en riesgo mi vida y la de mi familia, pero ¿de qué me sirve ser autoridad si no tengo el valor de decir lo que, incluso, muchos hombres se callan?"

Por otro lado, López afirmó que los mandos de la Policía de Hermosillo no tienen ningún compromiso con el crimen y la delincuencia organizada.

En Hermosillo, la delincuencia no ha pactado con nuestra corporación y no lo hará, no durante mi Administración", puntualizó.

