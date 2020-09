"A pesar de lo que estamos viviendo vamos a tratar de aprender" dijo Jessica antes de desaparecer

Morelia, Michoacán. - A través de las redes sociales circula un video de Jessica González, en donde se aprecia a la maestra en sus primeros días de clases en línea, quien se presenta con sus alumnos; la joven de Morelia lleva cinco días desaparecida y sus familiares solicitan apoyo para encontrarla pues no tienen información de su paradero.

"Hola, buenas tardes, soy la maestra Jessie, y bueno me quiero presentar nuevamente, quiero decirles que estoy muy contenta porque voy a ser su nueva maestra y quiero decirles que le vamos a echar muchas ganas, a pesar de lo que estamos viviendo vamos a tratar de aprender lo más que podamos y bueno yo les quise hacer este video para que me vieran para que me conocieran" se escucha en el video que compartió Jessica para presentarse con sus nuevos alumnos.

La joven originaria de Morelia, Michoacán, desapareció el pasado lunes 21 de septiembre, sus familiares no saben nada sobre su paradero, su madré clama ayuda para encontrar a su hija, se han manifestado en la ciudad para exigirle a las autoridades justicia y que encuentran a Jessica.

En el video, la joven maestra les pide a sus alumnos que ellos también hagan un video, solicitando a los pequeños que les pidan a sus papás que los graben y que le digan su nombre, su color favorito, su edad y cuando cumplen años con el objetivo de que ella pudiera también conocer a los estudiantes.

Asimismo, se puede ver la emoción, dedicación y pasión con la que se estaba entregando a su trabajo, pues se le veía sonriendo mientras les platicaba y hacia peticiones los alumnos, de acuerdo a las redes, su hermano Cristo señala que su hermana estaba muy emocionada por iniciar esta nueva etapa.

Convocan a manifestación para encontrar a Jessica

En redes sociales, familiares amigos y colectivos feministas solicitan el apoyo de la sociedad para unirse y manifestarse para exigir a las autoridades que encuentren con vida a Jessica, pues sus seres queridos la esperan con ansias.

El punto de reunión es la Casa de Gobierno en el centro de Morelia, en donde se concentrarán para exigir justicia y encontrar a la joven, de acuerdo a la información que circula en redes, la madre de Jessica piden que la ayuden a encontrarla, porque no han encontrado a su hija.

El día de ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, señaló que desde el día martes se iniciaron las indagatorias para encontrar a Jessica, sin embargo, resaltaron que la búsqueda se intensificó el día de ayer en diferentes puntos de la ciudad, esto ocurrió luego de que el día miércoles se manifestaran en la Avenida Madero para pedirles a las autoridades que agilizarán el proceso para encontrar a la joven.