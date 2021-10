¿A quién creerle? Se contradicen versiones sobre el incendio de la discoteca Baby'O

México.- Durante la noche del miércoles 29 de septiembre se registró un incendio en la famosa discoteca Baby'O, ubicada en la zona costera Miguel Alemán, en Acapulco. Sin embargo hay distintas versiones que se contradicen como la proporcionada por las autoridades, la del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la del supuesto video donde sujetos rocían gasolina.

El incendio consumió hasta los cimientos de la discoteca Baby'O, que fue inaugurada en el año 1976 en la zona turística de Acapulco.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que el incendio no se puede atribuir a la delincuencia organizada; pero a través de redes sociales circula un video donde presuntamente el incendio fue provocado por al menos tres hombres que esparcen gasolina y también existe la versión que el fuego se origino debido a un corto circuito.

Supuesta grabación donde se puede apreciar a tres hombres rociando gasolina / Foto: Captura

¿El incendio fue provocado?

En el supuesto video que fue difundido por el periodista de Latinus, Claudio Ochoa Huerta en sus redes sociales, muestra cómo al menos tres hombres entraron a la discoteca y comienzan a rociar gasolina en la superficie del lugar a las 20:44 horas del 29 de septiembre.

Ante el incendio, el socio fundador del lugar, Eduardo Cesarman descartó que el incendio tenga alguna relación con el cobro de piso y mencionó lo siguiente:

"Fíjate que nunca hemos tenido un problema ni reciente, ni pasado. La verdad es que Acapulco que conocemos es pacífico, amigable, no es un Acapulco donde haya crimen. Realmente estamos privilegiados", dijo Eduardo Cesarman, socio fundador de la discoteca Baby'O.

No se puede atribuir el incendio a la delincuencia organizada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que no se puede especular sobre los responsables del incendio de la discoteca Baby'O, ya que no existen pruebas que puedan señalar el crimen organizado.

Leer más: No se puede atribuir a la delincuencia organizada: AMLO por incendio de discoteca Baby'O en Acapulco

"Es un incendio. No se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló que nunca lo extorsionaron", declaró AMLO en la conferencia mañanera en Morelos.

No obstante, de acuerdo con uno de los fundadores de la discoteca, dijo que el cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha visto el video.

Paramédicos de la Cruz Roja y distintos servicios de emergencia acudieron al lugar / Foto: Reforma

"Yo creo que el presidente no ha visto el video, porque la realidad es que yo tampoco lo había visto, no sé quien lo filtró porque la intensión era mandarlo a la fiscalía... quiero aclarar que no tenemos seguro contra actos de violencia, pero ¿Por qué queríamos cerrar algo que estábamos a punto de abrir", dijo Eduardo Cesarman.

Incendio por cortocircuito

Ante la noticia del incendio de la discoteca Baby'O, algunos medios comenzaron a manejar la versión que el incendio se originó por un cortocircuito; sin embargo, ninguna autoridad respaldo esta teoría.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, emitió un comunicado donde señala que se realizó una inspección en el inmueble para determinar la causas.

Comunicado de la Fiscalía / Foto: Captura

El Ministerio Público desde la noche del jueves solicitó a los abogados de la discoteca los videos de las cámaras de grabación del lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de daños ocasionados.

La Fiscalía declaró que hasta el momento no hay una línea de investigación por el incendio de la discoteca y que será a través de peritajes de la Dirección de Servicios Periciales con los que se permitirá esclarecer el hecho.

La emblemática discoteca Baby'O

La discoteca Baby'O fue fundada en el año de 1976 por Eduardo Cesarman y amigos suyos con el fin de brindarle a Acapulco una de las mejores discotecas, el nombre se debe a la famosa canción de Dean Martin, titulada "Baby-O".

La discoteca contaba con una capacidad de 700 personas y tenía una ambientación de una cueva, incluso llegó a ser visitada por grandes personajes que forjaron el renombre de la discoteca, entre ellos se encontraba Luis Miguel, José José, Julio Iglesias, Chayanne, Lupita D'Alessio, Elizabeth Taylor, Sylvester Stallone, Michel Jordan, etc.

Luis Miguel en la discoteca Baby'O / Foto: Especial

Lamentablemente, durante la noche del miércoles se registro el temible incendio que acabo por devorar el lugar, autoridades informaron que no hubo personas lesionadas pero ocasionó pérdidas totales.

La discoteca era uno de los atractivos turísticos de la playa de Acapulco, siendo el destino predilecto de famosos y de la clase política.