A un mes de la detención de El Marro, ¿en Guanajuato ahora gobierna el PAN o El Azul?

Guanajuato.- "¿Por qué al sucesor de "El Marro" le apodaron "El Azul"?, ¿Por qué es del PAN?" es la pregunta que con ironía posteó hoy una usuaria de Twitter haciendo referencia al antiguo y nuevo líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, grupo criminar que en los últimos años ha ganado terreno en Guanajuato.

Este dos de septiembre se cumple un mes de que José Antonio Yépez Ortiz fue detenido en el municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, y, aunque aún parte de su gente no lo olvida, localmente ya es bien sabido que Adán Ochoa, también llamado el "Gordo Paz", es el nuevo al mando.

Los pronósticos le fallaron al Gobierno Federal con dicho cambio. Creían que sería Rodolfo Juan Yépez Godoy, de 60 años de edad y padre de El Marro quien quedaría al frente del Cártel de Santa Rosa de Lima, sin embargo, al parecer no era lo más conveniente al ser ya un blanco fácil.

Apenas el pasado 26 de junio consiguió la libertad condicional tras haber sido capturado el 5 de marzo en Celaya por tripular un vehículo robado. Este 13 de agosto su abogado solicitó una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión, detención, mandato judicial, comparecencia o privación de la libertad que las autoridades ejecuten en su contra, sin embargo un juez federal se la negó por lo que ahora podría ser detenido en cualquier momento por autoridades ministeriales.

El Azul, por el contraio, al parecer ha sabido maneter un bajo perfil. A mediados del 2019 agentes catearon su casa y él no opuso la menor resistencia, seguramente sabía que el triunfo sería suyo. Minutos después los agentes salieron con las manos vacías, no lograron encontrarle delito alguno y no tenían orden de aprehensión que les permitiera llevarselo consigo.

A los pocos días de la captura de El Marro, el apodo de El Azul empezó a sonar pero sobretodo a leerse en el estado de Guanajuato.

Adán Ochoa, "El Azul" y "Gordo paz", actual líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

A través de narcomensajes que deja junto a cadáveres y de la publicación de videos, el nuevo jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima se ha enfocado en intimidar para no permitir que integrantes de su grupo criminal pasen a formar parte de las filas del equipo contrario: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual tras la captura de Yépez Ortíz empezaron a emitir videos alertando que irían por la plaza de Guanajuato. El Azul hoy alega que solo serán "turístas de paso".

Y la creencia que tenía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que con la captura de El Marro la violencia disminuiría en Guanajuato al parecer también ha fallado. Aunque de julio a agosto del 2020 hubo una reducción de muertes este mes sigue siendo el segundo más violento del año y al comparar los meses de agosto del 2018, 2019 y de este 2020, las cifras de asesinatos muestras un notorio aumento.

Comparativa de muertes en los meses de agosto en Guanajuato Julio Agosto 2018 269 300 2019 270 314 2020 393 348

Incluso este 1 de septiembre, durante su segundo informe presidencial AMLO aceptó que los delitos de homicidio doloso y la extorsión han crecido 7.9 y 12.7% respectivamente, ambos relacionados a la delincuencia organizada. Pese a ello dijo:

“Ya no manda la delincuencia organizada como antes, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos, se castiga al culpable".

Pero, al parecer, no todo es malo. El hallazgo de tomas clandestianas, con las que el Cártel de Santa Rosa de Lima logró ganar poderío en la región y amazar su fortuna, ha presentó un alza de 145 por ciento (%) durante el recién concluido mes de agosto, respecto a julio del 2020, reportan autoridades federales.

Aunado a la ubicación de dichas 'ordeñas' de combustible también se han reportado la detención de 232 personas en agosto, cuando en julio hubo solo 198 y en junio 166.

Irapuato, Apaseo el Alto, Salamanca, Silao, León, Villagrán, Celaya, Cortázar, Pénjamo y Guanajuato son 10 de los 18 municipios de Guanajuato en donde según datos proporcionados por la Sedena se ubicaron más tomas clandestinas de diciembre del 2018 a julio del 2020 (1,655 en total).

"Las Galleras"

Este martes, a unas horas de que se cumpliera un mes de la detención de El Marro, personal de la SEDENA, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI) visitaron de nuevo la casa "Las Galleras", esa en donde en punto de las 03:45 horas del pasado 2 de agosto fue detenido José Antonio Yépez Ortiz junto con cinco de sus compinches: José "N" alias "Chegas", Saulo Sergio "N" alias "Cebollo", Guillermo "N", Raúl Alberto "N" y Silvestre "N".

Los sellos de incautamiento fueron retirados alrededor de las 09:00 horas de hoy y los oficiales ingresaron a la propiedad ubicada en la comunidad Franco Tavera, muy cercanas a la carretera Celaya – Juventino Rosas. Tras largos minutos al interior, a su salida los ofciales colocaron nuevos sellos, para después dirigirse una localidad más: la cuna de El Marro.

En la comunidad de San Antonio de Morales, de donde es originario Jose Antonio Yépez Ortiz, se cateó una lujosa vivienda que en apariencia funge como tienda de abarrotes. Las calles de la zona fueron cerradas, pero esto poco le importó a un arriero y a su hato de chivas, los cuales cruzaron prente a los oficiales sin problema.

También se les acercó un grupo conformado por aproximadamente 50 personas, mayormente conformado por mujeres y niños, escudos humanos que históricamente ha utilizado el Cártel de Santa Rosa de Lima para realizar bloqueos y ganar tiempo para que sus líderes logren huir.

Sin pudor alguno los vecinos de San Antonio de Morales empezaron a echar porras a Yépez Ortíz. Con una tierna voz se escucha a un pequeñito gritar "arriba El Marro", siendo esto muestra del arraigo social que el grupo criminal ha logrado en Guanajuato, ese del que tanto ha hablado AMLO en sus ruedas de prensa.

En la entrada a la comunidad dos hombres fueron retenidos por los oficiales, incistían en ingresar a la comunidad a bordo de su auto. Además de ello, no se supo que alguien más haya sido detenido.

De los 9 que atraparon, ya nomás les queda...

¡Así es! De 9 personas que fueron detenidas mediante los operativos implementados el pasado 2 de agosto en cuatro fincas del municipio de Juventino Rosas, hoy no todas siguen detenidas. Se presume que a los pocos días algunas de ellas recobraron su libertad, sin embargo, esto fue poco notorio debido a que las miradas se centraron en El Marro.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General de la República, José Antonio Yépez Ortiz aún continúa recluido en el penal del Altiplano "Almoloya", ubicado en el Estado de México.

A este Cefereso fue transferido luego de haber sido imputado en el estado de Guanajuato por los delitos de secuestro agravado en perjuicio de una mujer y por homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos, proceso que compartió con los cinco hombres que fue lo acompañaban al ser detenido en la casa "Las Galleras": José "N" alias "Chegas", Guillermo "N", Raúl Alberto "N", Silvestre "N" y Saulo Sergio "N" alias "Cebollo".

Tras los operativos también fueron presentadas como detenidas Angélica "N" (Mora Villalobos), Karina "N" (Mora Villalobos) y Dora "N", quienes fueron localizadas la lujosa propiedad nombrada "Casa Gris" y que está ubicada en la comunidad de San Antonio Morales.

El titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval González, refirió que previo a la detención de Angélica, ella ya era buscada por la Fiscalía General de la República por el delito de delincuencia organizada. La también cuñada de El Marro, es señalada como presunta operadora financiera del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Sobre Angélica, el vocero de la Fiscalía General de la República comentó a DEBATE que aún sigue detenida y continúa bajo proceso penal, sin emgargo es la única de las tres mujeres detenicas a quien hacen referencia como presa.

Al cuestionar a la Fiscalía del Estado de Guanajuato sobre la situación legal de las otras dos mujeres: Dora "N" y Karina "N", esta última identificada como pareja sentimental del exlíder huachicolero, el vocero que atendió la llamada telefónica de DEBATE el pasado 5 de agosto refirió que ante esa institución no se había presentado ninguna mujer detenida relacionada con los operativos en los que se logró la detención de El Marro. Los días 6 y 10 de agosto, la respuesta fue similar.

Esta no es la primera vez en que Karina "N" queda en libertad tras ser aprehendidas por algún delito. El 29 de enero del 2020 también fue detenida en una casa de seguridad de Celaya, Guanajuato, junto a otros tres hombres. En el lugar se aseguró un arsenal de uso exclusivo del Ejército, vehículos, equipo táctico y dinero en efectivo, pese a ello la joven mujer fue liberada una semana después.

¿Dónde está hoy? Eso, quizá, solo El Marro lo sabe.

