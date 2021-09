"A usted no le va a pasar nada": Javier Coello revela cómo "El Señor de los Cielos" prometió protegerlo

México.- El abogado Javier Coello Trejo reveló cómo Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", supuestamente le prometió protegerlo por salvarle la vida cuando era subprocurador en la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

En entrevista con Ciro Gómez Leyva presentando su nuevo libro "El fiscal de hierro. Memorias", Javier Coello afirma que le salvó la vida a "El Señor de los Cielos" cuando fue detenido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en 1989.

El ex subprocurador relató que en una ocasión recibió una llamada telefónica del entonces titular de la Sedena, Antonio Riviello Bazán, quien le informó que había detenido Carrillo Fuentes, por lo que le pidió acudir al sitio.

Al llegar al lugar donde el Ejército tenía capturado a "El Señor de los Cielos", Coello Trejo encontró al narcotraficante moribundo, y Riviello Bazán le pidió llevárselo.

"Ahí me voy y me encuentro a Amado Carrillo y apenas respiraba. Y me dice el general: '¡Lléveselo!', y le dije: '¿Cómo? Se me va a morir a mí'. Y me dice: '¡Lléveselo, Coello!'", narró.

El abogado trasladó a Carrillo Fuentes a la cárcel, donde improvisó un cuarto de terapia intensiva y le salvó la vida a quien sería el futuro líder del Cártel de Juárez.

Antes de ser consignado, "El Señor de los Cielos" pidió hablar con Javier Coello, y fue entonces cuando el capo mostró su gratitud con el subprocurador, prometiéndole que siempre lo protegería.

"Licenciado Coello, usted me salvó la vida, mientras yo viva a usted no le va a pasar nada", le dijo Amado Carrillo.

El subprocurador le agradeció el gesto al narcotraficante, pero le aseguró que eso no sería necesario, pues él sabía cuidarse solo, tras lo cual finalmente lo consignó.

Para sorpresa suya, en poco tiempo un magistrado le otorgó la libertad a Amado Carrillo Fuentes, quien salió de la cárcel el Miércoles Santo a las 6 de la tarde, según relata el abogado en su libro.

Leer más: Pronóstico del clima de hoy: Frente frío No 1 se introduce en casi todo el territorio mexicano

Pasarían años para que Coello Trejo volviera a hablar con "El Señor de los Cielos", quien un día lo llamó para advertirle que el nuevo titular de la PGR, Ignacio Morales Lechuga, supuestamente pretendía secuestrar a su hijo, Javier Coello Zuarth.