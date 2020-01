AICM opera con normalidad ante coronavirus

Ciudad de México.- Los pasajeros de los vuelos Air China CA 7382, que salió desde China e hizo escala en Houston, Texas, y el United UA 1060, que partió de Tokio, Japón, aterrizaron sin contratiempos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) sin que reportaran excesivas medidas de revisión por la alerta mundial del coronavirus, originario de China.

La mayor parte de los pasajeros salieron de la sala de llegadas internacionales de la Terminal 1 sin cubrebocas y no reportaron haber sido inspeccionados por la alerta sanitaria más de lo normal. Tampoco las personas de otros vuelos dijeron haber resentido una mayor revisión.

Los trabajadores de la terminal aérea no mostraron mayores medidas de prevención, salvo un maletero de una empresa auxiliar en el AICM que traía un cubrebocas y mostró el chat de celular interno donde su supervisor les ordenaba mantenerse alerta contra el coronavirus, con acciones como el uso de cubrebocas, no hablar de frente a los pasajeros sino de costado, y estar alejados de los clientes al menos dos metros siempre que se pudiera.

"Allá adentro una persona está escaneando la temperatura corporal de los que pasan y la mayoría usa cubrebocas cuando llegan vuelos de Asia", comentó.

Adentro de las instalaciones, hubo personal con guantes, cubrebocas y uniforme azul del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), aunque sus revisiones se enfocaban en las maletas.

Jorge Baruch, director de la Clínica del Viajero de la UNAM, ubicada en la Terminal 2 del AICM, rechazó que hubiera una emergencia sanitaria por este virus que afecta el sistema respiratorio y precisó que por ahora la Unidad de Sanidad Internacional solamente distribuye información entre los viajeros que llegan y pide además un reporte del piloto de avión acerca del estado de salud de sus pasajeros para dar seguimiento a cada caso.

"En este momento no existe una emergencia de salud en México con respecto del coronavirus y se cuenta con todos los recursos para hacer frente ante cualquier caso sospechoso", indicó Baruch.

"Cualquier viajero que haya ido a China que tenga síntomas respiratorios puede ser un caso sospechoso, de lo que hay que estar atentos es de los casos confirmatorios", añadió.

El médico dijo que hay casos de molestias respiratorias, pero que esto es normal, pues las enfermedades respiratorias están en el tercer lugar de los padecimientos en los viajes internacionales.

En el caso de la Clínica del Viajero, precisó, ofrece atención a los viajeros que saldrán del País sobre los requerimientos de las autoridades de su destino.

Explicó que diariamente atienden entre 100 y 150 solicitudes y que en estos días un 30 por ciento de ellas están relacionadas con el coronavirus para saber si sería mejor cancelar sus vuelos a China o no.

Las respuestas de la clínica de la UNAM varían según la provincia que se visitará; si se ha detectado algún caso de coronavirus en el destino, se recomienda posponer el vuelo hasta que haya más información, pero si no es una zona con reportes de casos, sólo se pide mantenerse informado del desarrollo del virus.

El músico y el director de cine mexicano Sergio Arau, que llegó de Los Ángeles, dijo que no encontró ninguna medida preventiva y hasta dudó de la existencia del virus sobre el que se ha enterado en los medios de comunicación.

Yo no me creo nada, hasta que no le pase a alguien (....). Yo no vi nada, no hay nada para mí", afirmó.