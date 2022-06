AMLO asegura que madre buscadora de Sonora ya recibe protección del gobierno, ella lo corrige

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Cecilia Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ya cuenta con seguridad del Gobierno, luego de que expusiera que ha recibido amenazas de muerte por buscar a su hijo, desaparecido en Sinaloa.

Fue el pasado fin de semana que Cecilia Flores hizo públicas las amenazas que ha recibido, y dijo que temía por su vida, a tal grado de que tendría que dejar de buscar a su hijo Alejandro Guadalupe.

Cecilia Flores lamentó que la Policía de Guasave, municipio de Sinaloa, la haya abandonado en la búsqueda de su hijo.

Y a través de la red social Twitter, la madre buscadora el fin de semana señaló: “Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”

En respuesta, el pasado martes AMLO contestó: “Hoy tratamos el tema, hoy lo planté y toda su familia tiene protección, ella también; nada más que decidió por su iniciativa propia irse, de todas maneras se le está cuidando donde está en Sonora y se dio la instrucción también al gobernador Alfonso Durazo para protegerla".

Y abundó, al asegurar que ya se comunicaron con ella los secretarios de Seguridad y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y Adán Augusto López, respectivamente, y el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Incluso dijo que ya le pidió ayuda al gobernador Alfonso Durazo para que atendiera el caso de la Cecilia Flores.

El presidente detalló que hay 11 miembros de la familia de Cecilia Flores los que son protegidos, donde la Comisión de Nacional de Derechos Humanos solicitó que permanezcan fuera de Sonora, pero que ella decidió continuar buscar a su hijo.

Corrige al presidente

Pero a través de la misma red social Cecilia Flores agradeció a la periodista que le preguntó al presidente sobre su situación y en medida lo corrigió, al decir, de entrada, que no sería al gobernador de Sonora al que le pida ayuda para darle protección, sino al de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya que es en esa entidad donde se encuentra buscando a su hijo.

Y que la seguridad la tuvo completa apenas ese mismo día de la declaración del presidente, pero negó que haya platicado con Rosa Icela Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno Federal, incluso, precisó que ellos no la han atendido.

Te recomendamos leer:

El tuit de la madre, dice lo siguiente: “Gracias a la reportera que mencionó mi caso en La Mañanera. Para que le digan al pdte @lopezobrador_que estoy en Sinaloa, es a @rochamoya_a quién debe referirse, no a @AlfonsoDurazo. La seguridad completa la tengo apenas ayer, y que @A_Encinas_R @rosaicela_ no me han atendido.