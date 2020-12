AMLO declara "amor y paz" contra opositores: Brozo, Loret de Mola y Alianza Federalista

Ciudad de México.- A pesar de los señalamientos y críticas que el periodista Carlos Loret de Mola, el comediante Víctor Trujillo a través de su personaje del payaso Brozo y los diez gobernadores de la Alianza Federalista han hecho en contra del presidente de México, André Manuel López Obrador, este no les guarda rencor, por el contrario, hoy les mandó "Amor y paz".

"Vamos a abrazarnos y no caer en ninguna provocación de nada. No tenemos enemigos ni queremos tenerlos; no odiamos, somos felices", fueron las declaraciones que dio hoy AMLO en La Mañanera al ser cuestionado sobre cuál es su postura ante los comentarios que sus adversarios emiten en su contra.

"Y (quiero) decirles a nuestros adversarios que se serenen. Es que se ofuscan, como se está llevando a cabo la transformación del país y ya no impera la corrupción, ya no hay influyentísimo, ya no hay ‘chayote’, entonces hay pues mucha desesperación y se jalan los pelos, se enojan y hacen corajes", añadió el creador del partido Movimiento Ciudadano y promotor de la austeridad política en México.

El presidente de México dejó en claro que a pesar de que él se vea afectado con los comentarios que hacen declaró que siempre se dará prioridad a "garantiza la libertad de expresión hasta el extremo, no hay problema", enfatizó.

Las declaraciones continuaron con un toque de espiritualidad por parte del mandatario, pues declaró que el vivir con odio y maldecir al prójimo no permite vivir con felicidad.

"La felicidad verdadera es estar bien con uno mismo... Estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo y sólo siendo buenos podemos ser felices. Entonces amor y paz"

Reiteró AMLO.

Respecto a la reunión que a las 13:00 horas de hoy tendrán los gobernadores de los estados que conforman la Alianza Federalista: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Colima, en Ciudad Victoria para dar a conocer su propia estrategia de vacunación contra el Covid-19 pese a que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ya ha marcado una ruta a seguir el presidente de México dijo que se mantendrá al margen.

"Es politiquería, no es política, y por eso no me voy a ocupar sobre del tema, no tiene caso".

Concluyó.