AMLO pide a gente de Guanajuato no unirse al crimen organizado

Estado de México.- El cártel de Santa Rosa de Lima, que opera en Guanajuato, "se dejó crecer, no se atendió a tiempo" acusó de nuevo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia de La Mañanerna que realizó hoy en el Estado de México, y aprovechó para padir a la población a no caer en el crímen organizado a cambio de unos cuantos pesos.

"Antes no los atendía el gobierno y tenían que tomar ese camino, el recibir ingresos para apoyar a la delincuencia organizada, pero ahora las cosas son distintas", añadió AMLO para luego citar los programas sociales con los que se ayuda a las familias y jóvenes para solventar sus necesidades básicas.

El mandatario federal explicó que desde hace seis meses el estado de Guanajuato lidera las cifras de homicidios a nivel nacional, ocaparando entre el 15 y 20% de los asesinatos que hay diariamente en el país, hechos que, dijo, obligaron al Gobierno Federal a invervenir en las acciones de seguridad que desde hace cuatro meses se han implementado en la entidad.

El haber dejado que el cártel tomara fuerza en la entidado provocó que socialmente fueran ganando terreno entre la población "tienen base social... muchos están involucrados porque se les pagaba, había nóminas... sin duda era una base de apoyo", explicó AMLO. Posteriormente emitió una convocatoria a los guanajuatenses:

"Recapaciten... procuren alejarse de esa gente, que no se les respalde, que no agredan a la Guardia Nacional, que no comentan actos bandálicos... que cambién de actutid. Es una convocatoria a que se cambien de esas actividades, ¡eso no es bueno!"