AMLO pide no recurrir a la violencia en las protestas

Villahermosa, Tabasco.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamando a la población para no recurrir a la violencia durante las manifestaciones por el presunto crimen contra Giovanni López a manos de policías municipales.

Desde Villahermosa, el mandatario ofreció una conferencia de prensa donde reconoció la importancia de la libertad de expresión, pero espera que las protestas en el país no se generalicen como pasó en Estados Unidos con la muerte de George Floyd.

No lo deseamos y yo llamo a todo el pueblo, llamo a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actúe por la vía pacífica, no a la violencia, la violencia no es el camino”, sentenció.

El titular del poder ejecutivo recordó que durante años participó de forma activa en diversas manifestaciones a lo largo del país, todas se realizaron de forma pacífica; como lo fue la caminata desde la capital de Tabasco a la Ciudad de México en 1991.

“Luché por muchos años y no rompí ni un vidrio”, enfatizó López Obrador, quien aseguró que “Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás”

Sin embargo, señaló que en varios movimientos ciudadanos pueden acudir provocadores.

Respecto a las acusaciones de Enrique Alfaro, AMLO aseguró que no tiene nada que ver con las intensas manifestaciones vividas en la capital de Jalisco.

“Yo no tengo nada que ver con eso, pero que no se retracte, ayer dijo que era yo, que me pedía a mí, me pareció también un exceso, no tengo nada que ver absolutamente, no debe mencionarme, debió señalar si tiene las pruebas a los dirigentes de morena, porque dice presidente de la República, ¿por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido? si yo actuo de forma responsable, no soy dirigente de partido, de pandilla, soy dirigente del Estado mexicano”, advirtió.

Te puede interesar:

En CDMX policía patea el rostro de manifestante (Video)

Se deslinda Morena de desmanes en Jalisco

Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro habla sobre la violencia en las protestas