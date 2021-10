AMLO promete pago a maestros michoacanos la próxima semana; ‘ya di instrucciones que les paguen todo’

Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que a más tarda la próxima semana estaría saldando el adeudo de las quincenas restantes a maestros michoacanos.

En conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, el presidente AMLO aseguró ya dio la indicación de que la siguiente semana las autoridades paguen el restante de las quincenas adeudadas al magisterio de Michoacán.

“Decidimos pagarles las quincenas que se les quedaron debiendo, ya di la instrucción de que se les paguen todo, ya se empezó a pagar, pero eran cuatro o cinco quincenas, ya di la instrucción de que la semana próxima, a más tardar, se termine de pagarles todas sus quincenas”.

Cabe recordar que, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunciara el pasado 15 de octubre el pago de dos quincenas de las cinco pendientes al magisterio michoacano, líder de la CNTE manifestó que no habría regreso a las aulas, sin pago completo.

“Recordemos que el gobierno del estado anunció que con la aportación federal estaba el compromiso de ponerse a mano con el pago de los estatales, se repite el escenario de pagar en abonitos”, aseveró el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Poder de Base, Benjamín Hernández Gutiérrez

Las autoridades distribuyeron la segunda quincena correspondiente a septiembre y la primera de octubre a más de 28 mil docentes con clave estatal, sin embargo, el total de las cinco quincenas adeudadas más bonos pendientes no fue cubierto

Al respecto, López Obrador pidió ayuda a los docentes michoacanos para que no vuelva a pasar lo mismo y el gobierno use el dinero que manda la federación para otras cosas.

“Nomás que quiero, y se lo pido a los maestros de Michoacán que nos ayuden para que no vuelva a pasar lo mismo, porque se manda el dinero y lo usan los gobiernos para otras cosas, y no pagan a los maestros”.

Es así que, el mandatario insistió en que es fundamental federalizar la nómina educativa del magisterio michoacano para agilizar los pagos y no existan filtros con el gobierno estatal.

"Entonces, qué propongo si nosotros pagamos de manera directa, si hay una nómina como existe para pagarle a los maestros federales, ya no habría problema porque no tendríamos que mandar el dinero al gobierno del estado”, recalcó.

Al respecto, invitó a los maestros de Michoacán a que acepten una “un monedero electrónico” del Banco Bienestar para que no haya intermediarios.

Sin embargo, recordó que existe una oposición contra esta modalidad de pago, no solo de la autoridad local, “también de una red que paga en efectivo a maestros, entonces ya no queremos eso, porque el dinero en efectivo es una tentación, no queremos eso porque no queremos la corrupción”.