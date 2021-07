AMLO reitera no recibirá a Silvano Aureoles; "hay politización y yo no me quiero meter en esas cosas"

Ciudad de México.- En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, de momento, no puede recibir al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, debido a que hay mucha politización y no quiere espéctaculo.

En respuesta a la audiencia solicitada de manerra “formal y directa” por parte del mandatario michoacano, AMLO dijo no, nuevamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Le mando decir que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas”, comentó.

Sin embargo, consideró la posibilidad de recibiro luego de que se califiquen las elecciones y terminé todo lo que tenga que ver con el proceso electoral.

“Que pase el proceso electoral, que se califiquen las elecciones y entonces vemos. No quiero que se produzcan debates ríspidos o espéctaculos. Hay que cuidar la investidura presidencia”, aseveró.

Al respecto, el mandatario michoacano, respondió ante la negativa del presidente, asegurando, a través de sus redes sociales, que se ha violentado su derecho de audiencia como gobernador y como ciudadano, agregando que no se trata de un tema de politización sino del futuro de México.

@Silvano_A

Cabe señalar que en reiteradas ocaciones, Silvano Aureoles ha intentado reunirse con el presidente para hacer entrega de algunos documentos como pruebas de una posible narcoelección en el estado de Michoacán, al mismo tiempo, la zona de tierra caliente arde en llamas por la presencia del crimen organizado.

Lee más: La violencia en Aguililla muestra el fracaso de AMLO: Riva Palacio

Los enfrentamientos entre carteles y los bloqueos de carreteras , han paralizados a Aguililla, a lo que Aureoles Conejo en diferentes ocasiones ha dejado en manos del Gobierno Federal.

Por su parte, López Obrador, aseguró esta mañana que ya se presentó una propuesta de desarrollo integral de Bienestar en esa zona y que se buscará la paz.

"Ayer en Aguililla se presentó ya una propuesta de programa de desarrollo de bienestar para los habitantes de Aguililla (…) hay quienes no quieren que intervenga el gobierno, pero la gente, entonces vamos a seguir insistiendo para que se vaya logrando la paz con justicia", explicó.

Lee más: Reacción alérgica a anestesia, causa de muerte de Odalis Santos

Empero, el día de ayer se dio a conocer que se llevó a cabo una reunión entre autoridades federales y pobladores, misma que, de acuerdo al párroco de la zona, Gilberto Vergara, no resultó tan bien como se esperaba.

"Tuvimos una reunión, no fue como esperábamos porque esperábamos tener una mesa en la cual tratáramos los asuntos y se resolvieran algunas cosas, pero en lugar de eso hubo un diálogo fuera del cuartel", explicó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Aunque la situación está que "arde" en la zona, Silvano Aureoles Conejo ha dejado claro que contunuará con la contienda por la anulación de las elecciones pasadas y evitar que el país "sea gobernado por el narco".

Ataque en Tarecuato Michoacán

Síguenos en