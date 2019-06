AMLO responde a Moody's y calificadoras: no han sido objetivos

México.- En la conferencia de prensa de este viernes 7 de junio, una periodista planteó al presidente de México las calificaciones negativas que Moody's hizo sobre Pemex, además de mencionar la depreciación del peso en la última semana, ante esto López Obrador dijo que no han sido objetivos.

"Nosotros sentimos que está bien la economía, no estamos de acuerdo con los dictamenes de las calificadoras", dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien afirmó que Moody's está utilizando una metodología caduca.

La periodista planteó a AMLO que hubo un cambio negativo de Moody's y Fitch, que el próximo lunes llegan nuevos aranceles y que han visto que el precio se ha depreciado esta semana. Con esto afirmaba que ve difícil el crecimiento del 2% estimado por López Obrador anteriormente.

El mandatario mexicano por su parte dijo que Fitch y Moody's utilizan una medología anticuada "es la metodología del periodo neoliberal, no incluye la variable corrupción." A pesar de que anteriormente Moody's habría respondido ante estas acusaciones diciendo que sí medían la corrupción.

No han sido profesionales, objetivos. Por ejemplo, en 3 años no hubo inversión en exploración o en perforación de pozos en PEMEX, y calificaron muy bien a Pemex.

"Ahora que hay inversión califican mal a pemex. Y así, entre otras cosas", respondió AMLO a las acusaciones de las calificadoras que, según analiza el presidente, no han sido profesionales ni objetivas.

AMLO reitera que Moody's no mide corrupción

Después que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmara que Moody's no tomaba en cuenta la corrupción, la calificadora respondió a estas acusaciones diciendo que sí tomaba en cuenta este valor.

Sin embargo, AMLO reiteró el día de hoy que Moody's no mide la corrupción. "Estaba revisando lo que dicen las calificadoras, dijo que tomaba en cuenta la corrupción pero que sería eterna en México, que no se iba a resolver en el corto plazo."

Yo puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México

Tenemos esas discrepancias, dijo el presidente, "respetamos sus puntos de vista pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos", reiterando que las calificaciones no condenarán la economía del país.

Tan es así que PEMEX no tiene ningún problema para restructurar su deuda: AMLO

El presidente de México dijo que "sobran ofertas con mejores garantías", debido a que en 6 meses, "algo que no tomaron en cuenta las calificadoras, se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros", además de que en tiempo record se estabilizó la producción en Pemex a pesar de los malos presagios de diversas calificadores respecto a la empresa nacional de Petroleos Mexicanos.

En 6 meses, antes la tendencia era a la baja y a finales de este año empezamos a producir más

Concluyó la pregunta afirmando que los financieros estaban enterados y que por ello no habría ningún problema para restructurar la deuda de Pemex.