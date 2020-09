AMLO se deslinda de las manifestaciones del CNTE por adeudos en Michoacán

Michoacán. - Durante La Mañanera, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se deslindó de los pagos que no les han brindado a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego de que estos se manifestarán por días, generando bloqueos en las vías carreteras de Michoacán.

Desde principios del mes, los integrantes del CNTE comenzaron a manifestarse en diferentes municipios de Michoacán, realizando protestas y bloqueos carreteros con el objetivo de exigir los pagos retrasados que tienen con los maestros, además de pedir justicia por uno de sus compañeros el cuál fue detenido desde hace algunos meses.

En la conferencia matutina, AMLO señaló que Michoacán es el único estado que ha recibido más presupuesto para realizar los pagos que reclaman los intengrantes de la Coordinadora, agregando que si las deudas no han sido pagadas es problema del Gobierno Estatal, deslindando al Gobierno federal de los pagos y manifestaciones.

"Es el único estado donde se amplió el presupuesto educativo en cerca de 3mmdp para que no faltara el pago a maestros y ese dinero se le entrega al gobierno del estado, nosotros no tenemos deudas y por eso estos hechos, que no tienen que ver con el gobierno federal e hicieron bien, los del ejército, porque hay que evitar las confrontaciones, sobre todo hay que evitar la provocación, porque lo que quisieran es que se utilizara la fuerza bruta para acusarnos de represores"

Asimismo, el ejecutivo federal resaltó a los elementos del ejército a no realizar el uso de la fuerza o 'evitar las confrontaciones', pues señaló que los integrantes del CNTE solo buscarán que los agentes realicen estos actos para señalar al gobierno federal de represión.

Mantienen bloqueos

Los miembros del CNTE continúan bloqueando las vías férreas de cuatro municipios del estado entre los que se encuentran Múgica, Uruapan, Maravatío y Pátzcuaro, siendo en la comunidad de Nueva Italia la cual pertenece a la primera de estas entidades, en donde el día de ayer se realizó quemas de llantas y madera.

De acuerdo a la información que circula en redes y a las declaraciones que han realizado los manifestantes, señalan que las vías no serán liberadas hasta tener una respuesta de parte de las autoridades y se realicen los pagos de bonos y plazas a los egresados normalistas.

Por su parte, el Poder de Base de la CNTE, grupo que se adjudicó las manifestaciones, afirmó en una rueda de prensa que fue brindada al lado de la red ferroviaria que se vieron obligados a realizar los plantones en estos puntos del estado acausa de la nula respuesta de autoridades.

Asimismo, la Asociación de Industriales del Estado (Aiemac) afirmó que por cada día de bloqueos en la red ferroviaria se generá una pérdida de 30 a 50 millones de pesos en el sector industrial la cual requiere de las mercancías que transportan los trenes, pero que no pueden ingresar a causa de los plantones.

Aunque ya han intentado persuadirlos entre autoridades federales como estatales, los integrantes de la Coordinadora que se encuentran plantados en las vías férreas señalan que permaneceran de manera indefinida en el sitio hasta que se cumplan las exigencias que han solicitado.