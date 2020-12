AMLO y Claudia Pavlovich inauguran monumento en memoria de los LeBaron

Sonora.- Aprovechando la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Sonora, la gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich Arellano, junto al mandatario federal inauguraron en el municipio sonorense Bavispe, un memorial, en memoria, valga la redundancia, de los fatales sucesos suscitados el año pasado en donde miembros de la familia Langford-LeBaron-Miller-Johnson, niños y mujeres, perdieron la vida a manos de una emboscada a manos de 4 presuntos miembros del crimen organizado.

Al rememorar lo ocurrido el pasado mes de noviembre de 2019 en el estado de Sonora, la mandataria estatal destacó que este tipo de tragedias no se deben dejar de lado para evitar que se pierdan en la memoria colectiva y con ello, puedan volver a suscitarse, cosa que sería inaceptable.

Claudia Pavlovich y AMLO inauguran memorial en honor a los LeBaron asesinados en en municipio de Bavispe/ Fuente: @ClaudiaPavlovic

"Aquellos días pude abrazarlos, pude estar con ustedes, puede recoger ese dolor inmenso, y esa indignación compartida por todos los sonorenses. Sonora lloró esta pérdida, por eso es importante este memorial, porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, que no quede en el olvido, por eso se llama memorial, para que constantemente nos convoque a recordar, a tener presente, a no olvidar, hay cosas que no pueden suceder nunca jamás, esta es una de ellas", enfatizó Pavlovich Arellano.

En este sentido, la funcionaria resaltó que desde todas las instituciones de seguridad y de justicia estatales se tiene la certeza que, ante los obstáculos y la incertidumbre, lo mejor siempre será unir fuerzas.

"Presidente, su presencia hoy aquí tiene un significado de inmensa relevancia. La máxima autoridad del país, presente, inaugurando un memorial, atestiguando la necesidad de que esto nunca se olvide, que siempre se recuerde, que jamás se repita. Esta fue una inisitiva suya, a la que acudismos con todo el corazón, con toda la convicción, con todo el compromiso", externó la mandataria estatal.

Asimismo, Claudia Pavlovich distinguió el trabajo coordinado que se ha estado llevando a cabo con el gobierno federal en beneficio de que las indagaciones sobre los implicados y las razones detrás de la masacre en la que 9 integrantes de la familia mormona LeBaron perdieron la vida, continúen su marcha en curso.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo en conjunto que se está haciendo entre elementos federales y la gobernadora de Sonora en relación a la seguridad pública de la entidad al noroeste del país. En este sentido el ejecutivo federal, detalló que hay acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno -local, estatal y federal-, las cuales se ejecutan a través de continuas congregaciones en donde se conversa sobre los avances de las indagatorias.

"Agradecerle a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que ayudó no solo para la construcción del memorial, sino en todo, nos ha estado apoyando, hemos estado trabajando de la mano con el gobierno de Sonora", subrayó López Obrador.

El mandatario federal y la mandataria sonorense, así como la mujer que fue en representación de las familias que resultaron afectada con tan terribles muertes, revelaron la placa conmemorativa, la cual tiene escritos los nombres de las víctimas mortales, al mismo tiempo que dignifica a los otros 7 menores que resultaron heridos.

Cabe mencionar que ninguno de los nombres en las placas lleva el apellido LeBaron debido a que, de acuerdo a lo declarado por Julián LeBaron al programa de "Así las cosas" conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, las mujeres que eran las que tenían el distinguido apellido, contrajeron el apellido de sus esposos al casarse, como es costumbre en los Estados Unidos, de ahí que únicamente aparecieran los apellidos Langford y Miller.