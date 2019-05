Abandonan a bebé recién nacido en iglesia de Sinaloa

Los Mochis. Este viernes un hecho conmocionó a los habitantes de la Higuera de Zaragoza. Alrededor de la una de la tarde un bebé recién nacido fue abandonado en la última banca de la iglesia de la sindicatura.

La secretaria de la parroquia lo encontró envuelto en dos cobijas en el interior de una bolsa de plástico, y rápidamente dio aviso al sacerdote.

“Yo estaba en la plaza conversando cuando se acerca la secretaria y me comenta que quiere hablar conmigo, venimos al templo y miré un bulto, era el niño envuelto en unas cobijas, en una bolsa de plástico. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que cuando se dio cuenta de que había un bulto, se acercó y pensó que era un muñeco, pero al moverse el niño se asustó y fue cuando me llamó”, expresó Martín de Jesús López Sánchez, párroco de la iglesia.

Bebé abandonado

Asombrados por lo que estaba ocurriendo, inmediatamente lo llevaron a la farmacia más cercana para que lo revisara un médico.

El bebé, de aproximadamente tres kilos, fue atendido por el médico de la farmacia de la sindicatura. Foto: El Debate

“Como a las 13:20 horas llegaron el padre y su secretaria con un bebé en brazos envuelto en dos cobijas de color azul; me dijeron que traían a un bebé que habían dejado en la iglesia. Procedí a pasarlo a la camita para revisarlo, lo descubrí y mi sorpresa fue que se trataba de un varón recién nacido. Yo le calculé unas 4 o 6 horas de nacido cuando mucho, todavía tenía restos de sangre”, puntualizó Giovani Bool Cota, médico general de la farmacia.

Al revisarlo, el doctor se percató de que afortunadamente el menor se encontraba sano.

“El bebé se encontraba bien de salud. Lo ausculté, y su respiración, sus latidos y su coloración estaban muy bien. Yo me imagino que a este bebé lo tuvieron en una casa, porque llegó sin atención médica, no presentaba datos de que haya estado en un hospital. El cordón umbilical del bebé venía amarrado con un trapito, no venía tirando sangre, gracias a Dios, el bebé venía sano. Nos dimos cuenta de que estaba hecho del baño y se procedió a limpiarlo, y abrigarlo muy bien, porque un bebé recién nacido debe estar bien calientito”, refirió el médico.

El bebé, de aproximadamente tres kilogramos, permaneció bajo el cuidado de quienes lo encontraron, y le brindaron la atención médica y el cariño que necesitaba.

Martín de Jesús López Sánchez, párroco de la iglesia. Foto: El Debate

“Yo estaba sorprendido porque un bebé nace y llora, y este bebé estaba tranquilo y respirando muy bien, solo lloró cuando se procedió a cambiarlo, a ponerle el pañal, pero luego lo arropamos bien con las cobijas que traía y quedó calientito y sin llanto. Es un bebé muy bonito, desconozco los motivos de los padres para hacer esto”, dijo el doctor.

Luego de cerciorarse de que el bebé se encontraba sano, reportaron el hallazgo al 911, y en minutos agentes de la Policía Municipal de Ahome acudieron a la farmacia. “Vinieron los policías municipales, estuvieron investigando, le tomaron fotos al bebé, decidieron llevárselo a la sindicatura y unos 10 minutos después llegó la ambulancia. Se procedió a trasladarlo a la ciudad de Los Mochis”, afirmó el doctor.

Al entregarlo a los brazos de los elementos policiales, el sacerdote elevó una oración al cielo y puso su vida en las manos de Dios. “Dios, nuestro Señor, se encargará de darle una buena vida, de eso estoy seguro. A la mamá le digo que Dios se encargará de ese niño y lo va a bendecir mucho, porque supo dejarlo en el lugar correcto, se lo dejó a Dios y él se va a encargar de él”, exclamó el párroco.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que abandonó al menor en la iglesia.

A decir de los lugareños, es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en la sindicatura.

Es una novedad, una sorpresa, y tristeza para todos, para que una persona tomara una decisión así. Nadie observó nada

Un sacerdote, su secretaria, el médico y las empleadas de la farmacia se convirtieron en los ángeles guardianes de un bebé abandonado.

Al llegar a Los Mochis, el menor fue trasladado a la Vicefiscalía Zona Norte y posteriormente al Hospital General de Los Mochis para someterlo a una valoración médica. Cabe señalar que el bebé quedó bajo el resguardo del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ahome, mientras se investiga el paradero de aquellos que lo abandonaron.