Abandonan a perrita y cachorros a 40 grados bajo el sol en BCS (Video)

Baja California Sur.-Una perrita con cinco cachorros fue abandonada en una zona de terracería, lejos de la ciudad y a 40 grados centígrados, y después de varios días, dos policías de la delegación de Los Dolores en la Paz, acudieron a auxiliar a los animalitos con agua y croquetas, quienes lucían todos empolvados, hambrientos y donde solamente ya sobrevivían la madre y uno de los perritos.

En un video que publicó la corporación en Twitter, se puede observar la conmovedora escena que muestra como salen los dos canes al encuentro con los uniformados, quienes les dan el alimento y les ayudan a mitigar la sed a estos animales que seguramente fueron abandonados en una zona conocida como Las Pocitas, cerca de La Paz, Baja California Sur.

En el lugar en donde fueron dejados los indefensos animales no existe nada que comer y menos agua, aunado a las altas temperaturas que provocan el intenso calor, en donde los animales solamente se alcanza a medio cubrir de los intensos rayos del sol en unos arbustos secos que existen en esos terrenos.

Los policías municipales Adrián Vázquez y Benjamín Camacho de la Delegación de Los Dolores, acuden al auxilio de una madre y su hijo, se escucha la queja de que en constante el hallazgo de perros abandonados en esta zona, en donde muchos difícilmente logra sobrevivir, pero afortunadamente estos dos canes lo han logrado.

La Policía de la Paz ha dado a conocer este hecho y a través de video muestra la crueldad de muchas personas que llevan a sus animales a lugares a la zona de las Pocitas para evitar que regresen a sus casas, y desde hace unos meses esta conducta se ha incrementado en contra de los animales domésticos.

Jorge Luis Robles, responsable del área de comunicación reconoció el amplio descuido de muchos dueños de perros, que prefieren abandonarlos y no esterilizarlos, como es el caso de esta perrita con sus cachorros.

Se puede ver en el video la sensibilidad de los policías al ver a los dos perros que salen al encuentro todos los días, porque ya saben que van a pasar y les dejaran los alimentos y el agua que requieren sobrevivir.

Los oficiales municipales hacen lo que pueden con estos dos animalitos, pero se requiere que sean rescatados y llevados a un lugar seguro, en donde puedan tener un techo y alejarlos del intenso calor en donde permanecen.

Robles dijo que: "los elementos se conmovieron con el caso en particular de esta perrita que perdió a sus bebés que no soportaron el fuerte calor y no sólo visitan con agua y comida todos los días al único sobreviviente y su mamá, sino que van a ir más allá al buscar una campaña de salud y social".

Actualmente, los oficiales han asumido un compromiso hacia los perros callejeros, y tras este caso han iniciado las gestiones para realizar campañas de esterilización en el municipio.

Ayuda para la perrita y su cachorro

El video muestran a la madre e hijo en condiciones de tremendo calor, por lo que urge el rescate de los animales, que pese a la ayuda de los oficiales que le llevan agua y croquetas, seguramente con el paso de un par de meses morirán.

La Policía Municipal de La Paz, Baja California requere su apoyo y le puedan dar una nueva vida a estos dos canes abandonados bajo el sol. ¡Súmate y ayuda a estos perritos!