Abaten a “El Diablo”, jefe de plaza del CJNG en Guanajuato

Ciudad de Guanajuato.- “El Diablo”, presunto líder de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato, fue abatido durante un enfrentamiento armado el pasado 11 de diciembre en el municipio de Manuel Doblado, de acuerdo a información confirmada por el gobernador Diego Sinhué Rodríguez.

En un evento realizado esta mañana para entregar equipamiento de seguridad al Municipio de Pénjamo, El gobernador de Guanajuato aseguró que el líder criminal fue abatido por elementos de la Fiscalía General del Estado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"No vamos a permitir que ningún delincuente se meta con la autoridad, así lo demostramos en Manuel Doblado, con el afamado 'Diablo', donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía del Estado y no vamos a permitir que ningún delincuente se meta con nuestra autoridad, vamos a dar la pelea", declaró.

Los hechos se desarrollaron el pasado 11 de diciembre, cuando sujetos armados abrieron fuego contra agentes ministeriales en la carretera Manuel Doblado- La Piedad, lo que originó un enfrentamiento, según algunos reportes de medios locales.

Diego Sinhué expresó, este viernes, que no existe territorio en el estado de Guanajuato donde no pueda ingresar la autoridad. En este sentido, recordó que las fuerzas estatales y federales ingresaron a la localidad de Santa Rosa de Lima, perteneciente al municipio de Villagrán, sede del Cártel del mismo nombre.

Leer más: Tráiler provoca carambola de 5 autos en la carretera León-Silao; hay 6 personas heridas

De igual forma, el mandatario exhortó Policías Municipales a abstenerse de participar en actos de corrupción y el crimen organizado.

"Si ustedes se mantienen siempre de lado de la ciudadanía, por la derecha, no duden en acudir a nosotros, les vamos a responder y no los vamos a dejar solos, pero también quienes estén por la izquierda, quienes piensen que por ganarse un peso más o por miedo claudiquen en esta lucha contra la delincuencia, también verán la dureza del estado en cuanto a los procesos que vamos a llevar contra policías municipales, no nos vamos a detener", expresó.