Abortar es ejercer un derecho: Marea Verde Michoacán ante iniciativa para criminalizar acompañamientos

" Reconocemos a las mujeres que en todas las regiones que han está acompañando , justo en el informe hacemos cuenta de algunos acompañamientos que no están tan visibilizados, no solamente Morelia, en Zamora, en la Meseta P'urhépecha, en Pátzcuaro hay redes de mujeres acompañantes, porque el aborto es una necesidad de las mujeres y es un derecho ", continuó explicando la activista.

"Independientemente de que sea legalizado o no en nuestro estado el aborto voluntario existe, y existen unas redes de mujeres que acompañan, no solamente el proceso, sino también la lucha para que esto se logre ", indicó la joven.

Y el hecho de que en Michoacán el aborto no esté despenalizado, eso no significa que en el estado ninguna mujer aborte, algunos colectivos feministas en el estado han mencionado que anualmente en el estado se practican hasta 40 mil abortos anuales de forma clandestina .

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.