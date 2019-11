Abril buscaba crear alerta de feminicidios al norte de México

México.- Ciudad de México.- No sólo buscaba consolidar una asociación para mujeres víctimas de violencia, Abril también quería crear una alerta de feminicidios en Nuevo León y el norte del País para que las mujeres recibieran apoyo inmediato, entre ellos el psicológico.

Javier Pérez Sagaón contó que a su hermana le sirvió mucho la ayuda psicológica que recibió en la Ciudad de México luego de que denunció a su ex esposo, Juan Carlos García, por intento de feminicidio.

"Había visto que en ella había funcionado y todo lo que se había hecho en la Ciudad de México, que tiene un protocolo muy interesante... respecto a cómo hacer una alerta de feminicidio tan eficaz como una alerta amber", dijo Javier.

Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre, justo en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, luego de sufrir años de violencia de su ex esposo y haber sido atacada con un bate en enero pasado.

Deseaba crear su fundación en el 2020/Foto: Facebook

"El modelo psicológico ella lo quería replicar aquí, entonces un día me platicaba y me decía 'mira, manito, a mí me gustó mucho que las autoridades en México me dieran la atención y me brindaran el apoyo psicológico, yo pagué otros (atención psicológica), pero también me ayudaron mucho", narró.

"'Entonces yo quiero ver si puedo hacer este modelo en Monterrey, en Nuevo León, en la zona norte, porque aquí habemos muchas mujeres violentadas y a mí lo que me gustó mucho es que si pudiera haber una alerta roja, en lugar de amber, dedicada a las mujeres, que la haya, que pueda ser algo efectivo".

Contó que Abril esperaba iniciar con su asociación en el 2020 y ahora que ya no está, su familia y amigas buscarán continuar con este sueño.

Javier señaló que tras el ataque del 4 de enero, su hermana comenzó un calvario ante instancias legales porque tras denunciar a su ex esposo, éste también la demandó asegurando que ella lo había atacado y también comenzó la batalla por la custodia de los hijos

Ella estaba sumamente preocupada porque estaba peleando con un monstruo de mil cabezas, ella indefensa", indicó Javier.

"Lo irrisorio (es que) mi ex cuñado fue una persona muy exitosa, ganó mucho dinero, pero para que te des una idea de la mentalidad de esta persona, se declaró en bancarrota y solamente le otorgó una pensión a mi hermana para la manutención de tres hijos, de 6 mil pesos".

Abril también estaba apelando la pensión otorgada para sus hijos.

Durante estos meses ella enfrentó fuertes problemas económicos y era apoyada por su familia, ya que debía continuar la lucha legal.

Su ex esposo fue detenido en septiembre y dejado en libertad el 8 de noviembre.