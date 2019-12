Acabús arde por cortocircuito en Acapulco

Guerrero.-Una unidad del Sistema Integral de Transporte (SIT) "Acabús" sufrió un incendio este sábado sobre el Bulevar Vicente Guerrero, en Acapulco.

Posterior a las 18:50 horas, diversas alertas con imágenes del transporte en llamas se viralizaron en redes sociales.

La empresa "Acabús" aseguró que un cortocircuito provocó el incendio en la unidad que transitaba cerca de la estación La Postal.

"El sistema #Acabús precisa que en el autobús no viajaban usuarios, no hubo ningún lesionado y no fue provocado, como se ha desinformado en varios medios", explicó en un comunicado.

El operador al visualizar humo en la zona del motor, paró el autobús, intentó sofocar el incendio con el extintor que portan todos los autobuses, pero incrementó".

La conflagración es atendida por el cuerpo de Bomberos municipal, así como por elementos de la Policía Estatal y Municipal, según información oficial.

Este sistema recorre el puerto turístico con unidades articuladas o convencionales por más de cinco rutas, con un precio que van desde los 7 hasta los 10 pesos, de acuerdo a datos de su página.