Accidentes, Covid-19 e influenza: Los invitados no gratos en celebraciones de fin de año

Las celebraciones de fin de año tienen por segundo año consecutivo al Covid-19 como una amenaza para la salud familiar y comunitaria. Lo anterior se suma a los accidentes en casa, como quemaduras o intoxicaciones y enfermedades respiratorias, como la influenza, que cada diciembre afectan no solo a adultos, sino en particular a niños y adolescentes.

De acuerdo con especialistas, estas afectaciones pueden prevenirse, aunque reconocen que el SARS-CoV-2 sigue siendo complicado ante las diversas variantes. Cabe destacar que Sinaloa está dentro de los estados a nivel nacional en los que se ha registrado de forma oficial la variante ómicron, junto a Ciudad de México y Tamaulipas. Para EL DEBATE compartieron acciones preventivas y de reacción inmediata.

Covid-19 ómicron

José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias, con especialidad en microbiología y químico-farmacobiólogo, señaló en entrevista para EL DEBATE que, entre la variante ómicron y las reuniones sociales por el fin de año, sí es posible que exista un incremento en el número de contagios por SARS-CoV-2, ya sea en la familia o a nivel comunitario.

Si bien reconoció que mucha gente sí usa cubrebocas en la calle y en muchos lugares públicos, lamentó que otras personas todavía lo siguen usando mal, no les gusta y se sienten incómodas. El problema, según consideró, es cuando todas esas personas llegan a casa, y ahora con las fiestas de fin de año, que muchas familias se visitan, lamentó que no se va a saber quién llega con coronavirus y va a infectar a los demás.

En ese panorama, se le cuestionó si hay alguna forma de equilibrar las reuniones y los cuidados anticovid. El especialista consideró que eso es un poco complicado. Sánchez Salas detalló al respecto que cuando alguien llega a la casa de un familiar es complicado estar con el cubrebocas todo el tiempo, que sería lo más recomendable, usar el cubrebocas durante la visita. “Aquellos que tengan un espacio que puedan hacer su reunión en el exterior, qué bueno, pero mucha gente no lo tiene”, puntualizó.

De la misma forma, sostuvo que se pudiera decir que no se visite a las familias en este periodo, pero rememoró que mucha gente tiene más de un año sin ver a sus seres queridos por el primer año de la pandemia.

Para aquellos que manejan la teoría de que ya estuvieron expuestos al covid-19 y ya pasaron la enfermedad y por esa razón hoy mantienen reuniones diversas y festejos, el especialista envío un mensaje: “si está la nueva variedad de ómicron, aún a los que ya les dio, les puede volver a dar y, dependiendo de cada persona, en algunos va a ser muy grave y en otros no”, sostuvo.

Al respecto, añadió que algunas personas incluso pueden llegar al hospital, que traería de vuelta la saturación en dichos establecimientos.

“Todo mundo ya sabe cómo tratar de evitar este coronavirus, usando cubrebocas, desinfectándose las manos, no tocándose entre individuos, no usar la mano para saludar, etc., pero va a ser un poco complicado por la gente, que llega un momento en el que no le importa”, lamentó.

Entonces, ¿las pruebas covid-19 son una opción? De acuerdo con José Luis Sánchez Salas, doctor en ciencias, con especialidad en microbiología y químico-farmacobiólogo, lo ideal sería que durante estas fiestas, las personas llegaran con su prueba de covid-19 en mano. Sin embargo, destacó que la prueba cuesta aproximadamente 800 pesos, y eso, para una familia de cinco personas, puede llegar hasta los 4 mil pesos, sumado a los gastos en general de la reunión o el festejo, el propio viaje, etc.

“Pienso en la gente más sencilla, gente que apenas tiene para conseguir su comida, y gastar para una prueba cada uno; en una familia de 10 eso se va a 8 mil pesos”, señaló.

Para el experto, el Gobierno tendría que otorgar pruebas gratuitas de covid-19 en esta temporada, sin embargo, lo vio difícil, ya que indicó que el Gobierno no hecho pruebas suficientes para todos los que se han enfermado y mucho menos para los contactos de esas personas.

¿Qué esperar de ómicron?

De acuerdo con la plataforma internacional Gisaid, donde se reportan los casos de las nuevas variantes de covid-19, hasta el lunes 27 de diciembre se confirmaron de forma oficial 42 casos de ómicron. “La variante ómicron del coronavirus se está propagando significativamente más rápido que la variante delta y es más probable que las personas que han sido vacunadas o se han recuperado de covid-19 puedan infectarse o reinfectarse”, advirtió Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En conferencia de prensa, adelantó que ante el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones, en muchos países se estima un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes.

Intoxicaciones

En el panorama de los accidentes y emergencias, la doctora Viviana Guadalupe Ortiz, especialista en medicina de urgencias y académica del Tecnológico de Monterrey, explicó que los incidentes más comunes en la temporada decembrina pueden dañar a largo plazo la integridad de una persona, e incluso, acabar con su vida, pero la buena noticia, según consideró, es que son totalmente prevenibles. Explicó que aunque año con año ocurren historias relacionadas con diversos factores de riesgo, reveló cuáles son las emergencias más comunes y recomendó cómo evitar complicaciones.

Viviana Guadalupe Ortiz señaló a través de la institución que una de las emergencias es la intoxicación por monóxido de carbono derivado del uso de calentadores de gas. Explicó que este tipo de intoxicación sucede cuando, al inhalar monóxido de carbono, que es altamente tóxico e invisible, el corazón, cerebro y, por lo tanto, todo el organismo, dejan de recibir el oxígeno indispensable para vivir. En tiempo de frío, sostuvo que es fácil pensar en la comodidad de dejar encendida una estufa, calentador u otro dispositivo que genere calor quemando algún material, como la leña, carbón o gas, que pueda producir monóxido de carbono. Para evitarlo, indicó que se deben apagar por la noche estufas y calentadores, y asegurarse de que funcionen correctamente, además de mantener ventilada permanentemente el área donde se encuentren los aparatos.

“El mayor peligro es que los síntomas de este tipo de intoxicación son sutiles, y si ocurren mientras las personas duermen, son más peligrosos aún, ya que posiblemente no se den cuenta de ellos”, sostuvo. Los síntomas van desde el mareo, dolor de cabeza, aletargamiento, cansancio, desmayo y náuseas.

Quemaduras por derrame de líquidos y por uso de fuegos artificiales son los accidentes más comunes en casa. Foto: Tecnológico de Monterrey

“En caso de presentar alguno de estos síntomas en un ambiente donde se sospeche de la presencia de monóxido de carbono, si el área está cerrada, es indispensable ventilar al momento el área, no importa si hace frío, y solicitar ayuda médica inmediata”, agregó.

Otra de las emergencias, de acuerdo con la especialista y académica del Tecnológico de Monterrey, son las quemaduras provocadas por derrame de líquidos calientes sobre la piel.

Destacó que, evidentemente, los niños son los que pudieran resultar más afectados al quemarse con un líquido hirviendo, pero dijo que los adultos no están exentos al manipular ollas con este contenido, sobre todo porque la cocina se vuelve un lugar de mucho ajetreo.

Quemaduras

Advirtió que un líquido caliente puede quemar como fuego, por lo que apuntó que es mejor mantener a los menores alejados de la cocina, principalmente de la estufa, mientras se encuentra en uso; además de colocar las vasijas en los quemadores posteriores y con el mango hacia dentro.

“Si los adultos están consumiendo líquidos calientes, como té, café, incluso chocolate, evitar cargar a los niños mientras tienen en la mano el recipiente que lo contiene, y vigilar el consumo de bebidas calientes por parte de los menores”, comentó.

En el caso de que la quemadura ocurra y tenga un tamaño mayor a la de una moneda de cinco pesos o esté ubicada en rostro, manos, pies, ingles o se formen ampollas, la especialista indicó que es importante acudir de inmediato a Emergencias para valorar el daño y dar tratamiento.

Como medidas iniciales para tratar una quemadura al momento que sucede, la doctora Viviana Guadalupe Ortiz, especialista en medicina de urgencias, recomendó retirar la ropa del área de la quemadura, siempre y cuando no esté pegada a la piel, aplicar agua fría, pero no hielo, en el área afectada, hasta que la piel ya no se sienta caliente. “Esto aplica aún y cuando la ropa se haya quedado pegada a la piel, aplicar encima de la ropa”. Añadió que es importante mantener abrigado al paciente, procurando que mantenga la calma y cubriendo la quemadura con un paño limpio. Después de esto, dijo que es indispensable acudir de inmediato a recibir atención médica.

El peligro de los cohetes

Una de las actividades más peligrosas y de las que toda la sociedad es testigo, es el uso de fuegos artificiales durante la época de fin de año. “Los fuegos artificiales pueden pasar en segundos de ser una fuente de diversión, a ocasionar graves consecuencias a largo plazo en el cuerpo de la persona”, advirtió.

Pero ¿cómo ocurre esto? Viviana Guadalupe Ortiz indicó que si, debido a un accidente por el uso de estos productos la piel se enrojece, arde, presenta ámpulas o ampollas, o se hincha, es indispensable acudir a recibir atención médica de urgencia.

Consideró que es importante reflexionar en este tema, que el riesgo de los cohetes o pólvora, no es solo para quien los enciende, sino para todas las personas que están cerca, y las consecuencias van desde cicatrices muy marcadas, hasta pérdida de movilidad e incluso de miembros del cuerpo, como dedos, ojos, mano, etc.

“En cualquier caso de quemadura, es mejor evitar remedios caseros que pueden empeorar la situación, y hay que acudir al médico de inmediato”, comentó.

Influenza

La especialista Viviana Guadalupe Ortiz coincidió con José Luis Sánchez Salas respecto a la importancia de mantener los cuidados covid-19, influenza y enfermedades respiratorias.

Recordó las medidas básicas de prevención: como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas (cubriendo nariz y boca), ventilación en lugares cerrados y la sana distancia.

“Permanece en casa si ya estás enfermo. Descansa, bebe abundante líquido y sigue las indicaciones de tu médico en cuanto a ingesta de medicamentos, ya que no todos los casos de enfermedades respiratorias ameritan el mismo tratamiento que funcionó con familiares o amigos”, aclaró.

Hasta ahora, en México se han registrado 705 casos positivos de influenza y 15 defunciones por la misma causa hasta el 24 de diciembre del 2021. De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el 29 de diciembre, a nivel federal, se acumularon un total de 3 millones 961 mil 662 casos de coronavirus y 299 mil 132 defunciones. En Sinaloa, se registraron 333 pacientes activos con esta enfermedad, lo que suma 75 mil 860 casos desde el primero detectado.