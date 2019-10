Acosador a estudiante: "Quiero ser tu amigo secreto, soy virgen"

Veracruz.-Un hombre que se hizo pasar de vecino de una joven estudiante en Minatitlán le provocó una noche de angustia, cuando en la madrugada del 27 de octubre intentó ingresar a su casa a la fuerza, y al no lograr su propósito, desde la calle le aventó una carta escrita y un paquete con dinero.

Ante la grave situación que vivió la jovencita, una amiga de la joven que realizó la denuncia en Facebook ante el llamado de auxilio que le hizo su compañera de escuela, en donde la joven le tomó una foto y ha exhibió en redes sociales.

Este es el mensaje que se difundió en redes sociales: "La madrugada de hoy 27 de octubre en Minatitlán, este hombre intentó entrar al departamento de mi amiga, le arrojó una caja que contenía una carta y dinero. Por favor, ayuden difundiendo. Den RT”, podían leer cientos de usuarios que compartieron la publicación.

El hombre le arrojó a su casa un paquete con la carta y dinero. | Pxhere

En la carta escrita por el acosador le decía a la joven de Minatitlán lo siguiente: "Hola bonita, no te preocupes, soy tu vecino, quiero ser tu amigo secreto, pero que sea tu voluntad y no la mía, te amo, te amo, te amo; pero como ser humano como persona valiosa que eres, bendito el día que naciste nunca me he acostado con ninguna mujer soy virgen igual como tú."

Añadió: "Yo se que eres preciosa, bella bonita y mucho más, sinceramente en la luz tu eres única, original irrepetible, única en todo el universo, si te es posible haz ejercicio si lo hacer vas a estar mucho mucho, pero mucho más bonita".

Le dice el acosador a la joven que: "Nunca te vas a arrepentir si te es posible tomo agua de manantial o de coco, con las mejores aguas. Siempre consume alimentos orgánico son alimentos de mucha vida, te es posible se vegetariana, nunca te vas a arrepentir bonita te digo algo, todas las mañanas cuando nace el sol, afuera del patio desnúdate toma el sol unos minutos de frente y otros tantos de espalda, los poderosos rayos del sol con abundancia actúan en el cuerpo como vitaminas en el desarrollo lo más que puedas respirar aire puro si lo haces va a ser un ser humano poderosísima en todos los aspectos".

Le escribe un mensaje de despedida en la carta y expresa: "son mis grandes deseos que sea la voluntad de Dios y no la mía, ya sé...sal a comprar al Oxxo bueno o donde tu quieras, quiero verte, quiero tratar de conquistarte estoy listo para obedecerte en todo lo que tu me mandes, me rindo a Dios bonita".

Concluye con lo siguiente: “Hasta pronto, que el poderoso amor perfecto te proteja hoy, mañana y siempre”.

El hombre fue detenido, pero en cualquier momento va quedar en libertad, debido a que el presunto acosador no fue capturado dentro de la vivienda de la víctima.

Por el momento, se reporta a la estudiante de Veracruz preocupada, ante el temor de que el hombre se vuelva a acercar a ella.