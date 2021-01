Activan Alerta Amber para buscar a adolescente en Guanajuato; ella aclara que se fue porque sufría abuso

Guanajuato. - El día de ayer la página de Alerta Amber de la ciudad de Guanajuato, capital que lleva el mismo nombre que el estado; compartió la ficha de búsqueda de Briana María, una adolescente de 15 años quien se encontraba desaparecida y pedían ayuda para su localización, sin embargo, la niña comentó la publicación y aclaró que ella se había ido por proteger su integridad debido a que sufría abuso.

En la ficha de búsqueda compartieron que la joven de 15 años de edad señalan que Briana María salió de su domicilio ubicado en la ciudad de Guanajuato sin que se supiera nada de información sobre su paradero, de igual manera en las otras desapariciones se agregaron las características de la adolescente, así como nombre completo y edad.

Dentro de la misma publicación de Alerta Amber Guanajuato, la joven de nombre Briana comentó desde su cuenta personal y señaló que ella no se encontraba desaparecida, sino que había huído; esto debido a que señalaba que un familiar estaba abusando de ella y aunque ya había pedido ayuda, nadie le había creído, por lo que se fue a casa de otros familiares.

"No estoy desaparecida me salí de la casa porque un tío abusaba de mí y no me la creyeron y como puse una denuncia en su contra mis tías me quieren regresar de nuevo para la casa para que retire la denuncia pero no lo voy a hacer", compartió la joven de apenas 15 años desde su perfil, en la ficha de búsqueda que compartió Alerta Amber del estado.

En el mismo comentario en el que la adolescente guanajuatense aclaró que no estaba desaparecida sino que ella misma se había ido para protegerse, señaló que sus familiares sólo querían que regresara para que retirara la denuncia en contra de su abusador, sin embargo, ella no quitaría la denuncia.

En los comentarios de los usuarios se pueden leer muchas palabras de aliento para Briana María, le responden sobre su valentía y fortaleza por atreverse a denunciar y aclarar la situación, "Difícil tu situación, espero estés en lugar seguro y de todo corazón que tu situación cambie para bien", compartió una usuaria.

"Nadie nunca debe ser dañada! Qué valiente eres al denunciar y no regresar. Todas te apoyamos. Sigue adelante! Dios contigo", "Entonces hiciste lo correcto!", "Mantente firme en tu desicion y que todos se enteren de lo que te está sucediendo", son algunos de los casi 300 comentarios que tiene la públicación.

Otras comenzaron a etiquetar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como las instituciones que brindan apoyo a las mujeres de Guanajuato a objetivo de que se le apoye a la adolescente, también fueron etiquetados el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, el DIF del estado, así como colectivos feministas para que le brinden apoyo a la menor.

Briana aclara que no esta desaparecida sino que huyó debido a que sufría abuso de parte de su tío

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si alguna de las autoridades municipales o estatales se ha comunicado con la menor o se le ha brindado alguna respuesta sobre su la denuncia que ha presentado en contra del abusador de Briana María.

La tarde de este domingo la página de Alerta Amber Guanajuato compartió la ficha técnica de Briana con la leyenda encima que decía Localizada, cancelando así la búsqueda de la adolescente, quien señaló que no estaba desaparecida sino que ante los abusos que vivía por parte de su tío prefirió irse de su casa.