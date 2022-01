Activan Alerta Amber por Angélica; tiene 11 años y desapareció en Escobedo, Nuevo León

Como señas particulares, Angélica tiene una cicatriz de varicela en la ceja derecha; no se refiere ningún padecimiento médico en la Alerta Amber.

Al no saber nada más de ella, su abuela reportó su desaparición a servicios de emergencias, tras lo cual se activó la Alerta Amber para dar con su paradero en el territorio de Nuevo León.

Se trata de Angélica Nallely Pérez Hernández , que el pasado 31 de diciembre salió de la casa de su abuela en el municipio de Escobedo, y ahora es buscada por las autoridades a través de la Alerta Amber, pues no se sabe nada de ella desde aquel día.

Nuevo León.- En Nuevo León fue activada la Alerta Amber por la desaparición de Angélica, una niña de 11 años de Escobedo , de quien no se ha sabido nada desde el pasado 31 de diciembre de 2021.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.