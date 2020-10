Activan alerta roja por huracán Zeta en Quintana Roo

Quintana Roo.- El gobierno de Quintana Roo activó la alerta roja, naranja, amarilla y verde en varios municipios del estado, esto por la llegada del Huracán Zeta el cual provocará lluvias puntuales intensas en la Península de Yucatán y sureste mexicano, se espera que su llegada sea la noche de este lunes.

Por medio de facebook Carlos Joaquín, Gobernador de Quintana Roo, mencionó que se han activado las tres alertas por los fuertes vientos y lluvia, también se pide a la población no acercarse al mar y resguardarse en sus casas.

Estos son los estados donde se activó la alerta roja, naranja, amarilla y verde:

Alerta Roja (peligro máximo): Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

El gobernador también dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de Cancún seguirá operando hasta nuevo aviso, y pidió que todos los turistas se resguarden en sus hoteles.

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional informó que en las próximas horas, las bandas nubosas de Zeta mantendrán el pronóstico de lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Quintana Roo y Yucatán, intensas (de 75 a 150 mm) en Chiapas, muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Campeche y fuertes (de 25 a 50 mm) en Tabasco.

También se activaron varios refugios en el municipio de Felipe Carrillo Puerto para todas aquellas familias que no se sientan seguros en sus casas, los cuales están en Chumpon, Francisco M. Chun on, San Ramón, Tepich, Chum Yah y Felipe Carrillo Puerto en la Esc. Sec. Leona Vicario ubicada en la Av. Lázaro Cárdenas entre C. 56 y 58.

La Dirección de Protección Civil de Quintana Roo informó que Isla de María Elena y Punta Herrera fueron evacuadas para prevenir desgracias.