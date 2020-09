Actividades 3° de primaria Aprende en Casa II 29 de septiembre

¿Te perdiste las clases de primaria este martes 29 de septiembre? Estas son las activiades y preguntas para tercer grado de primaria a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.

Lenguaje: ¡A revisar se ha dicho!

En la clase de hoy aprenderás a usar mayúsculas, punto y separación de palabras en textos escritos.

Actividades

Realiza la actividad "Nuestro reglamento" que aparece en la página 16 de tu libro de Español, donde te recuerda lo importante que es revisar que tus escritos tengan los elementos de ortografía esenciales, como el uso de mayúsculas, el punto y la separación de palabras.

"Nuestro reglamento"

Elabora un borrador del reglamento. Enumera las reglas y acuerda cómo redactarlas. Recuerda que las reglas inician con un verbo en infinitivo.

Revisa tu borrador y verifica que:

Usaste correctamente las mayúsculas al inicio de oraciones y después de un punto.

Separaste adecuadamente las palabras.

Empleaste punto para separar las oracione.

Las oraciones comenzaron con un verbo en infinitivo.

Se entiende lo que está escrito.

No falta información que sea importante.

Por último, responde las siguientes dos preguntas:

¿Con qué terminas la idea completa de una oración?

¿Qué debes colocar cuando terminas de escribir un texto?

Matemáticas: El restómetro

En esta sesión vas a practicar la resta de múltiplos de 10 y de múltiplos de 10 menos un dígito o más.

Actividades

Lee el siguiente problema que plantea Pancho:

La mamá de Pancho por este tiempo de pandemia no lo lleva a donde hay mucha gente, por lo de los contagios; pero como no había con quien se quedará en casa la acompañó a comprar unas cosas que necesitaba. Cuando le hicieron la cuenta le dijeron que debía pagar $220 y su mamá pagó con un billete de $500, pero le dieron de cambio sólo $180. Por las prisas no se dio cuenta, pero Pancho le dijo que el cambio estaba mal, que debían darle $280, ya que si a 500 le quitas 200 quedan 300, y luego a 300 le quitas 20, te quedan 280. Su mamá reclamó y le dieron su cambio correcto, lo felicitó y le compró un helado.

De esa situación surgió la idea de inventar un juego para practicar las restas, al que Pancho y sus amigos llamaron "Restómetro" y consiste en lo siguiente:

Pancho hizo un tablero con una caja de huevo

Sólo dejó 10 casillas y les colocó números del 0 al 9

Tiene 4 canicas de diferente color, a cada una se le asignó un valor

Imagen: SEP

Al tirar cada canica, se combina su valor con el de la casilla en la que cae. Por ejemplo, tira la canica amarilla y cae en el 7, entonces ahí vale 700. Si después tira la canica azul y cae en 3, ahí vale 30. Entonces al número más grande le resta el más chico.

La resta queda así: 700 - 30 = 670

Al lanzar la verde y la roja, caen en 4 y 9, respectivamente. Entonces aquí hay cuatro mil menos 9…4000 – 9 = 3991

Recuerda que puedes descomponer el número, el cuatro mil en tres mil más novecientos más noventa más 10 y sólo resté 10 menos 9 que me da 1, así que lo demás se quedaba igual, y entonces son tres mil novecientos noventa y uno.

Ahora resuelve los problemas que se muestran en la página 15 de tu libro de Desafíos Matemáticos, intenta resolverlos mentalmente:

1. Don Jorge quiere comprar una camisa que cuesta $230, y tiene un descuento de $100. ¿Cuánto deberá pagar en total?

La respuesta es: $130

2. Matías fue a la tienda y llevaba $80. Ahí compró unas galletas que le costaron $11. ¿Cuánto le quedó?

La respuesta es: $69

3. Doña Josefina compró un mueble que le costó $1049 y pagó $100 por el traslado de éste a su casa. ¿Cuánto pagó en total?

La respuesta es: $1149

4. Ana tiene $900 ahorrados y quiere comprar una blusa que cuesta $199. ¿Cuánto le quedaría si decide comprarla?

La respuesta es: $701

5. Saúl tiene una colección de 718 timbres postales. La última vez que se los mostró a sus amigos, vio que 9 estaban maltratados y los desechó. ¿Cuántos tiene ahora?

La respuesta es: $709

6. En una tienda de ropa había 590 trajes. Un comerciante compró 89. ¿Cuántos quedaron en la tienda?

La respuesta es: $501

Reto de hoy

Pancho ha pintado un avión en el piso, pero en lugar de los clásicos números tiene algunas restas, resuélvelas mentalmente y al terminar pide a un integrante de tu familia o tu maestro que te las revise para saber si lo hiciste bien.

Imagen: SEP

Civismo: Todas las personas son únicas y valiosas

En esta clase seguirás aprendiendo sobre las capacidades y potencialidades, pero ahora reconocerás que las demás personas con las que convives también tienen capacidades y potencialidades que las hacen únicas y valiosas.

Puedes conocer más sobre el tema en las páginas 9 y 10 de tu cuaderno de actividades para el alumno del Programa Nacional de Convivencia Escolar de tercer grado.

Observa con atención el siguiente video donde conocerás a alguien que también pone en juego sus capacidades:

Canal Once: Somos equipo - Básquetbol

Realiza la siguiente actividad:

Vas a reconocer las capacidades que tienen otras personas, y para eso, vas a dibujar en una hoja la mano de quien tengas cerca en casa pide que te ayuden a realizar esta actividad y escribe su nombre en el centro.

Alrededor de la mano, vas a escribir algunas de las capacidades que encuentres en la persona que te acompaña.

Ahora observa el siguiente video a partir del minuto 1:20:

Mujeres destacadas en la ciencia - Aprende en Casa

¿Te imaginas que alguien no pueda hacer algo porque los demás piensan que no tienen las capacidades para hacerlo?

Observa este video a partir del minuto 3:58 a 8:56, si lo quieres ver completo, adelante:

Brandon, uno más del equipo - Kipatla

¿Qué te pareció la historia de Brandon?

¿Qué capacidades identificas en Brandon?

Realiza la siguiente actividad y descrube qué están haciendo y de qué son capaces las personas que aparecen:

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

En la primera imagen hay tres niños. Están tocando instrumentos como la flauta y la guitarra. Son capaces de tocar instrumentos musicales e interpretar una canción juntos. En la segunda imagen hay niños jugando futbol. Una de las niñas parece ser muy buena con el balón. En la tercera imagen hay dos niños escuchando a un anciano. Parece que están muy entretenidos oyendo lo que les dice. El señor es capaz de contar muy buenas historias seguramente. En la última imagen, hay un niño y una niña. Parece que el niño está molestando a una de las niñas y otra interviene para que no lo haga. ¿De qué es capaz la niña? Ella es capaz de defender a otras personas cuando las molestan.

Reto de hoy

Dibuja tu mano en una hoja blanca.

Escribe tu nombre al centro.

Pide a alguien de tu familia que escriba alguna capacidad que identifiquen en ti.

También pueden hacer las manos de todos los integrantes de la familia y escribirles las capacidades que reconocen.

Péguenlas todas juntas y póngalas en un lugar donde las puedan ver. Incluyan una frase como “En esta familia somos capaces de…”.

Ciencias Naturales: Ingestión y digestión de alimentos

En esta clase vas a conocer cómo se da el proceso de transformación de los alimentos, desde que los comes hasta que desechas lo que tu cuerpo no necesita.

Puedes conocer más sobre el tema en el apartado "La alimentación como parte de la nutrición. El sistema digestivo", en las páginas 28 y 29 de tu libro de Ciencias Naturales.

Actividades

Dibuja una silueta humana con un orificio ubicado en los espacios correspondientes a los órganos del Sistema digestivo, el orificio debe permitir que entren las pelotas.

Puedes jugar con un miembro de tu familia para que sea quien te haga las preguntas:

¿Qué órgano del cuerpo realiza una función relacionada con la nutrición en tu cuerpo?, Si tu respuesta es correcta, lanza la pelota al tragabolas del cuerpo para que realice su función, al atinarle a la última, habrás hecho bien el proceso digestivo.

Preguntas:

¿Es el orificio por el cual entra el alimento y es triturado por los dientes?; al contestar la BOCA, podrá lanzar la pelota al orificio, correspondiente. ¿Permite la conducción de los alimentos al estómago por unos movimientos llamados peristálticos? ESÓFAGO ¿Contiene el jugo gástrico el cual es altamente ácido y se encarga de modificar la forma y el tamaño de los alimentos como parte del proceso de digestión? ESTÓMAGO ¿Se encarga de elaborar enzimas y sustancias necesarias para el proceso de digestión y absorción de los alimentos? PÁNCREAS ¿Almacenar vitaminas, minerales, hierro y azúcares, procesar los alimentos y convertirlos en sustancias y energía y descomponer las sustancias químicas que entran o se producen en nuestro organismo y son perjudiciales? HIGADO. ¿Termina el rompimiento de los alimentos en nutrimentos y absorbe estos nutrimentos para llevarlos a todo el cuerpo? INTESTINO DELGADO Formación del bolo fecal. Defecación. INTESTINO GRUESO ¿Es el orificio del recto a través del cual se expulsan las heces del cuerpo? ANO

Ahora observa este video a partir del minuto 4:22 hasta el minuto 6:16:

Los sistemas del cuerpo humano para niños - Sistema circulatorio, digestivo y respiratorio

Para que recuerdes el reto del viaje realiza la siguiente actividad:

Utiliza dos pliegos de papel bond en el piso.

a) Tú te acostarás sobre ellos, pide a algún familiar te apoye a dibujar tu silueta en los pliegos de papel.

b) Recojan la silueta dibujada y colóquenla en una pared que tengas libre.

c) En la silueta dibuja los órganos que recuerdas de tu viaje.

Boca, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestino delgado, intestino grueso y ano.

¡Buen trabajo!

Gracias por tu esfuerzo