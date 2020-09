Actividades Aprende en Casa II 2° de primaria 29 de septiembre

Te compartimos las activididades y preguntas de este martes 29 de septiembre para segundo grado de primaria a través del programa "Aprende en Casa II" de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México.

Lengua Materna: Estoy aprendiendo a escribir mejor

En esta sesión vas a aprender a identificar irregularidades en inicios y finales de palabras, podrás ampliar tu repertorio de palabras y aprenderás a escribir mejor.

Consulta las páginas 19, 24 y 25 de tu libro de Español para aprender más sobre el tema.

Actividades

Realiza las siguientes actividades, para las que necesitarás tu libro de Español, un lápiz y tu cuaderno.

Observa el siguiente dibujo: ¿Qué objeto es?

¿Qué podemos hacer con un lápiz? Escribir notas y datos de la vida cotidiana, para no olvidarlas. Y en esta lección es tiempo de escribir.

Si tienes una palabra, una imagen y un ejemplo de enunciado, tendrás que hacer otro enunciado a continuación:

1.- Día

Ejemplo: El día esta soleado.

2.- Agua

Ejemplo: Me gusta jugar en el agua.

3.- Barco

Ejemplo: Mi barco navega en el agua.

4.- Dibujo

Ejemplo: Mi dibujo es creativo.

Observa y escucha el siguiente video: “Nos vamos a bañar”.

1. Nos vamos a bañar, canciones Once Niños.

¿Te gustó el video? ¿Observaste las palabras que trabajaste anteriormente? ¿Todas las palabras tenían el mismo sonido? ¿La escritura de ellas era parecida?

Realiza las actividades de la página 19 de tu libro de Lengua Materna. Español, que te mostramos aquí:

Reto de hoy

Realiza la actividad que aparece en la página 25 de tu libro de Español, tienes que elaborar tu fichero de palabras y expresiones, en el cual colocarás el significado de las nuevas palabras que conociste en esta clase y luego añadirás más, sigue estas instrucciones:

Organiza un fichero con las palabras y expresiones que aprendas. Prepara una caja para guardar las fichas. Haz separadores con cada letra del alfabeto para mantener las fichas en orden. Usa el fichero para registrar el significado de palabras y frases relacionadas con tus investigaciones. Integra el fichero a la biblioteca de tu salón cuando regreses a clases, o bien en algún sitio de tu casa.

Ejemplos:

Colmena : grupo de abejas que viven juntas. También se llama colmena al lugar donde viven.

: grupo de abejas que viven juntas. También se llama colmena al lugar donde viven. Echar el diente: morder, probar, comer.

Artes: Imagino y siento

En esta sesión vas a escoger, analizar y dibujar una canción, para lo cual sentirás el ritmo de la canción y recordarás alguna canción que hayas jugado cuando eras pequeño, también podrás identificar la razón por la que te gusta esa canción.

Actividades

1. Imagina:

Toma tu libreta y un lápiz.

Pide a mamá o papá que te acompañe a leer la siguiente canción, tú tienes que ir dibujando mientras la leen:

"Una vez me encontré ee

una barca en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don

Y en la Isla encontré ee

una vaca sagrada

que era muy agrandada

y cantaba con a

aa aaa aaaa (4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando

y a una Isla llegué.

Y en la Isla encontré ee

un elefante gigante

que era muy elegante

y cantaba con e

ee eee eeee (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don.

Y en la Isla encontré ee

un feroz jabalí

que miraba enojado

y cantaba con i

ii iii iiii (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando bo don bo don

y a una Isla llegué bo don bo don.

Y en la Isla encontré ee

a un oso goloso

que era muy majestuoso

y cantaba con o

oo ooo oooo (se repite 4 veces).

Una vez me encontré ee

un barco en la playa

y me fui navegando

y a una Isla llegué.

Y en la Isla encontré ee

a un famoso gurú

practicando a kung fu

y cantaba con u

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuua

aa aaa aaaa

aa aaa aaaa

aa aaa aaaa

aa aaa aaae

ee eee eeee

ee eee eeee

ee eee eeee

ee eee eeei

ii iii iiii

ii iii iiii

ii iii iiii

ii iii iiio

oo ooo oooo

oo ooo oooo

oo ooo oooo

oo ooo ooou

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu

uu uuu uuuu"

Ahora observa el siguiente video para practicar el baile de la canción:

La barca - Luis Pescetti

Reto de hoy

Pide a tus papás que te canten una canción infantil que les guste mucho y analicen la letra de la canción.

Para concluir con esta sesión recuerda lo que aprendiste:

Seleccionaste una canción.

Imaginaste y analizaste la letra.

Sentiste su ritmo.

Matemáticas: ¡Vamos a agrupar objetos!

Hoy vas comparar cantidades a partir de la representación gráfica de decenas y unidades.

Actividades

Necesitarás tener a la mano un cuaderno u hojas blancas, lápiz y goma, y tu libro de Matemáticas de segundo grado en la página 22 en l actividad "¿Me alcanza?".

Por parejas recibirán una bolsa con monedas. Observa la imagen y responde: ¿para qué juguete les alcanza?

Completa la tabla:

Reto de hoy

Escribe 2 o más formas distintas de representar $100 con monedas de $10 y de $1, si te gusta, platícalo con tu familia o maestros.

Las redes que me cuidan

En esta clase vas a conocer la importancia de pertenecer a una familia, un grupo escolar, vecindario, comunidad y amistades.

Para ello, vas a identificar cuáles son las redes de apoyo que deben contribuir a cuidar tu integridad física y emocional y la de otras personas.

Actividades

1. Observa las siguientes imágenes e identifica situaciones en las que puedes estar en peligro o riesgo de sufrir algún accidente.

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Qué observas en la primera imagen?

Un niño solo muy cerca de una fogata; y que se puede quemar y no se está dando cuenta del peligro.

¿Y en la segunda Imagen?

Una niña caminando en el bosque sola; y que se puede extraviar o caer. Sus papás seguramente estarán preocupados.

¡Y en la tercera imagen vemos a un niño pequeño jugando solo con canicas pequeñas y si se las lleva a la boca, podría tragárselas y eso causaría un accidente muy grave!

Y en la cuarta se ve a un niño queriendo subir a un árbol y se puede caer y golpearse en alguna parte de su cuerpo.

En la última imagen: la niña está viendo su programa de televisión muy cerca y se le puede dañar la vista.

¿Por qué creen ustedes que las situaciones que acabas de observar son situaciones peligrosas?

Porque los niños son pequeños y están solitos y no están protegidos por un adulto.

¿Quién debería estar al lado de los niños que se muestran en las imágenes para su cuidado y protección?

Un adulto como su mamá o tía o alguien a quien le tengan confianza. También puede ser su maestra o maestro o algún amigo.

2. Observa el siguiente video hasta el minuto 7:11, en donde uno de los personajes Staff integrante de once niños sufre un accidente y cuenta con el apoyo de una amiga Lucy para salir del problema:

Un día en Once Niños - Lucía Garza García

3. Lee la historia de "Los 3 primos" en Internet y realiza la siguiente actividad:

Pregunta a un familiar o un amigo si se han sentido en peligro alguna vez, y qué han hecho para protegerse.

Elabora en una hoja blanca un distintivo y coloca el nombre de un gran protector en el centro, luego se lo puedes obsequiar a esa persona.

4. Realiza una tabla como se muestra en el siguiente ejemplo y pide a alguien de tu familia que te acompañe a escribir en tu tabla algunas acciones:

5. Completa las siguientes frases, piensa en la frase, trata de completarla en voz alta y después escríbela:

Mi familia me protege cuando ____________

Mi red de apoyo y protección está en ___________

En mi comunidad, apoyo en __________

Reto de hoy

Observa el siguiente video y escribe en tu cuaderno un mensaje para tu red de apoyo en tu familia, tu escuela o tu comunidad en donde los invites a unir esfuerzos para salvar el planeta:

Cuando nos hayamos comido el planeta - Vitamina Sé