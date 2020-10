Activista rescata a 300 animales en Quintana Roo para protegerlos del huracán Delta

Cancún, Quintana Roo.- El activista Ricardo Pimentel Cordero, rescató a 300 animales callejeros en Quintana Roo y los llevó a un refugio para protegerlos del huracán Delta que ha golpeado fuertemente a este estado y a Yucatán.

A través de su página de Facebook Tierra de Animales, Ricardo Pimentel compartió imágenes de la lamentable situación que enfrentan los animales callejeros, principalmente perros y gatos, que se encuentran a la intemperie, indefensos ante las fuertes lluvias y rachas de viento del huracán Delta, actualmente de categoría 2.

A través de su fan page, el defensor de animales solicitó apoyo de la ciudadanía para mantener a salvo a los animales en su refugio, y apeló al buen corazón de los usuarios para que donen comida para poder alimentarlos.

Desde la tarde de ayer, el activista comenzó a preparar el refugio de animales para la llegada del fenómeno, como cortar ramas, asegurar objetos que pueden volar, asegurar ventas y puertas, llenar tambos de agua, cargar baterías, lámparas, etcétera, con el fin de salvaguardar a estos seres indefensos ante contingencias naturales.

"Las labores son muchas, tenemos el tiempo encima y no nos vamos a confiar, porque ya me ha tocado vivir huracanes fuertes y muchos seres dependen de mí. Para quienes no sepan, lo peligroso es el huracán obviamente, pero también lo que sucede después es muy difícil, porque se corre el peligro de que no abran las tiendas o que no resurtan. Si yo viviera solo o nada más con unos 10 o 20 perros, pues no me preocuparía mucho, pero aquí son cientos de animales y no nos podemos dar el lujo de no tener suficiente alimento guardado, por eso les pido encarecidamente que nos apoyen si está en sus posibilidades", escribió el activista en red social.

Cuando este huracán termine, vamos a necesitar mucha ayuda para abastecer de alimento y muy seguramente para reparar daños. Por favor consideren hacer una donación a Tierra de Animales", agregó.

Muchos usuarios han respondido de manera positiva al llamado de Tierra de Animales y han aportado su granito de arena para la proteger a los animales de los destrozos que han dejado las lluvias hasta el momento.

El huracán Delta tocó tierra como categoría 2 durante las primeras horas de este miércoles en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Desde ayer, los habitantes comenzaron a prepararse para la inminente llegada del fenómeno y comenzaron a proteger sus casas y negocios ante posibles desastres. Algunos hoteles evacuaron a sus huéspedes para evitar riesgos y dependencias de rescate activaron más de 160 refugios para proteger a familias de la entidad así como a turistas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), reportó en su informe de hoy emitido a las 10:15 horas (hora del centro de México), que el huracán Delta se localiza en tierra sobre el oriente de Yucatán.

"El centro del huracán Delta de categoría 2 se localiza al oriente del estado de Yucatán, su amplia circulación ocasiona lluvias intensas con puntuales torrenciales acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de vientos y oleaje elevado en la Península de Yucatán. Las lluvias mencionadas podrán ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas en la región mencionada", detalla el aviso.

Delta se desplaza hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 mk/h.

El huracán Delta se localiza en tierra sobre el oriente de Yucatán. Foto: SMN

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la Alerta Roja para la zona norte de Quintana Roo, y recomendó a la población alejarse de ventanas y resguardarse en casa o refugios temporales, de hecho instalaron un Centro Estatal de Emergencia en Cancún, bajo el liderazgo de los tres niveles de gobierno.