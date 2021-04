Activista suma 35 días en huelga de hambre por su hija desaparecida en Oaxaca

Oaxaca.- La activista mexicana Margarita López ha caído en un estado delicado a consecuencia de una huelga de hambre que se ha extenido a 35 días y que realiza como exigencia de justica para ser escuchada por la desaparición de su hija en 2011.

Desde la desaparición de su hija Margarita ha luchado incansablemente por encontrar a su hija en alguna excavación, aunque no pierde la esperanza ahora busca dejar un precedente con una huelga de hambre para poder ser escuchada ya que dé desde hace días se encuentra en un plantón frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Si de algo sirve que yo me quede aquí o muera aquí, si sirve como precedente para que las víctimas sean escuchadas, aquí me voy a quedar", mencionó margarita según una publicación de Efe.

Leer más: Ayuda a localizar a Consuelo Saraí, tiene 17 años y desapareció en Tijuana

Debilitada y con dificultad para hablar la activista mencionó que solicitó halar unos cuantos minutos con Olga Sánchez Codero, la titular de Segob y que ella simplemente “dijo que no”.

La exigencia comenzó luego que varios de los implicados en el asesinato de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López desaparecida el 13 de abril de 2011 y asesinada en Tlacolula en Oaxaca fueran puestos en libertad y otros trasladados de prisiones de máxima seguridad a penales locales.

"Me voy a quedar así hasta que me digan cuál fue la razón, por qué todos los delincuentes están libres si todos estaban confesos y señalados. (...) Nada más vienen de vez en cuando y dicen que se va a resolver, pero no sucede", indicó según Efe.

Al igual que Margarita, otros de sus compañeros llevan meses en el plantón frente a las instalaciones de la Segob exigiendo únicamente justicia, así como la entrega de apoyos a las familias de las víctimas ya que los mismos han tenido grandes retrasos.