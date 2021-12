Acto de reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano del periodista desaparecido Alfredo Jiménez Mota

Gustavo Lizárraga Editor en Jefe

Soy Licenciado en Derecho y periodista de carrera desde el 18 de septiembre de 1998. He desempeñado distintas funciones en periódico EL DEBATE, ocupando los siguientes puestos: Corrector ortográfico, Maquetador, Reportero de Regionales, Policiaco, Editor de Policiaca Culiacán, Coordinador Estatal de la sección Policiaca, Director del periódico La i, Editor Hard News de EL DEBATE en Culiacán, Editor en Jefe de Mazatlán y Editor en Jefe de Culiacán, con la responsabilidad de ser el coordinador de impresos en el Estado, puesto que desempeño hasta el día de hoy. En estos años he tenido la experiencia de acudir a cursos y talleres a algunos estados, como Jalisco, Ciudad de México, Querétaro, también a San Diego, California, y Texas, EU, bajo el auspicio de la Universidad de las Américas y la Embajada de Estados Unidos; de igual forma me capacité en temas vinculados al periodismo en Perú, Bolivia, Colombia y Argentina. En el otoño del 2007 acudí a la Universidad Iberoamericana al obtener la beca Prensa y Democracia (Prende), donde recibí cursos y talleres de periodismo, y a la par llevé un semestre de intercambio en la universidad sede, donde llevé las materias de Ensayo, Cuento y Fotografía. En Culiacán, donde laboro, he desempeñado cursos de periodismo, derecho asociado a temas de uso de la imagen y datos personales.