Acuicultura flota entre insumos altos y pocos apoyos

Sinaloa.- A nivel nacional, Sinaloa es líder en producción de camarón blanco a través de la acuicultura: un 60 por ciento se distribuye en la región; y un 40 se exporta a otros países.

Sin embargo, las crisis también golpean a los acuicultores, como la tormenta 19-E del 2018, que afectó granjas de norte a sur; o la mala gestión de los programas y los subsidios que han criticado los productores del crustáceo y expuesto a esta casa editorial.

El sector se enfrenta además a la competencia desleal con la existencia en el estado de granjas que no cuentan con todos los permisos necesarios para la operatividad, así como las leyes del país, que permiten la importación de productos a bajo costo, mismos que se vuelven la mejor opción para los mexicanos. Lo anterior sin dejar de lado el encarecimiento a los insumos, como el diésel y la larva.

«Nosotros somos una fuerza económica fuerte en cuanto a ingresos, en cuanto a generación de empleos, en cuanto a divisas; pero no se nos trata de igual forma porque creen que somos ricos, pudientes», indicó Santos Quintero, presidente del Comité Estatal de Sanidad Acuícola en Sinaloa (Cesasin).

En la misma tesitura se manifestó el productor Luis Alfonso Castro, quien aseguró que mientras en diversos municipios del estado se tiene ya el avance del 50 por ciento en las cosechas, los apoyos que esperan de Conapesca todavía no se liberan. La mayor demanda la realizaron al mencionar que por parte del Gobierno del Estado los productores acuícolas no tienen apoyo.

En ese sentido fue cuestionado el subsecretario de Acuicultura, Pastor Castañeda, quien reconoció que todavía no tienen contemplado nada, como sí ocurre con el apoyo del Empleo Temporal para los pescadores: «En ese caso, como generalmente son particulares los que manejan las granjas acuícolas, ellos se manejan en base a créditos y otro tipo de inversiones, y muchas veces no tienen tantos trabajadores, como en el caso de las cooperativas», aseguró.

Explicó que los apoyos que se tienen para los acuicultores son los programas de concurrencia que maneja Conapesca con el Gobierno federal por medio de la Secretaría de Pesca.

Indicó que ahí los acuicultores presentan un proyecto de lo que cada uno en particular pretende llevar a cabo para las mejoras en sus granjas; se presenta el expediente y se evalúa, y dependiendo de la aportación que haga el Gobierno federal es el número de acuicultores que salen beneficiados: «No hay un estimado, es en base a los apoyos que ya vienen establecidos en el Gobierno federal», afirmó.

Producciones a nivel nacional

Pero Sinaloa no solo es líder en producción de camarón blanco, sino que se abre paso en productos como lobina, mojarra, ostión, entre otros.

De acuerdo con un acceso a la información solicitado por EL DEBATE a la Secretaría de Pesca y Acuicultura, en total Sinaloa pasó de producir 45 917 toneladas durante el 2008, bajo dicho esquema, a 71 737 toneladas para el 2017; mientras que a nivel nacional se produjeron 283 625 toneladas en 2008, y para el 2017 fueron 404 551 toneladas.

Los principales estados competidores de Sinaloa son Sonora y Baja California. Respecto al valor de la producción pesquera acuícola en el estado, se estimó en 4 929 323 pesos para el 2017, de un total de 17 837 803 pesos a nivel nacional. Culiacán, Navolato y Guasave son los municipios que cuentan con el mayor número de hectáreas trabajadas para la producción acuícola.

Registros incorrectos

Aunque el acceso a la información detalla que tan solo de camarón blanco en el estado habían 859 granjas acuícolas en 2017, para el 2018 mantienen un registro de 593 granjas.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente del Cesasin, Santos Quintero, indicó que las últimas cifras todavía están en proceso de censo, aunque, ciertamente, puntualizó que existen muchas granjas que trabajan de manera irregular.

El representante acuícola abundó que aunque el sector es líder en producción a nivel nacional, el apoyo que se le da no existe o es muy pobre: «Recordarás, tuvimos eventos en el estado de Sinaloa, la depresión tropical 19-E, que nos afectó desde la Costita hasta el norte con lluvias muy fuertes, y tuvimos afectaciones económicas; y después nos pegó el ciclón Willa para el sur en Escuinapa y El Rosario, y no hubo nada de apoyos, salvo uno que nos dio Senasica para algunos desinfectantes y cosas por el estilo; pero, fuera de eso, nos quedamos ya nada más esperando los apoyos», aseguró.

Sumado a lo anterior, el productor indicó que todos los costos de los insumos con los que trabajan, como la larva, son adquiridos en dólares, que con la disparidad que existe entre el dólar y el peso se eleva considerablemente: «Por lo tanto, nuestro margen de utilidad se va reduciendo cada día, y súmale por otro lado que el mercado es todavía más difícil porque estamos compitiendo contra otros países que por sus políticas públicas ellos pueden producir camarón veinte pesos más barato, como Ecuador, que ellos la larva les cuesta dos o tres dólares; y a nosotros nos cuesta cinco», explicó.

Asimismo, ejemplificó con el costo de diésel, que en dicho país se adquiere a seis o siete pesos; mientras que en México el costo ronda los 20 o 22: «Entonces no es una competencia muy leal que digamos, y eso aunado a que las autoridades permiten la importación, con la corrupción o por lo que tú quieras, entra producto que nos está compitiendo, no podemos hacer gran cosa», aseguró.

Ciertamente, comentó que es importante que la autoridad haga conciencia y denote que los acuicultores de México y Sinaloa no están en las mismas condiciones que otros países: «Aquí se ocupa un apoyo hasta que agarremos las fuerzas necesarias para poder caminar solos y ser independientes ahora sí, pero aquí en México se cobra impuesto por todo. Estamos un poco cargados de impuestos, y las condiciones, como no son iguales, es difícil competir a productos extranjeros; estamos inundados de otras mercancías más baratas», enfatizó.

Sin apoyos

En concordancia, Luis Alfonso Castro, acuicultor del norte del estado, indicó para EL DEBATE que la producción del 2019 arrancó en incertidumbre y pinta para ser muy difícil.

Detalló que la mayoría de los municipios tiene un avance del 50 por ciento del ciclo de producción y todavía no ha recibido el apoyo del subsidio del diésel ni el apoyo de la larva, que es lo que esperan por parte de Conapesca.

En ese sentido, hizo hincapié en que para ellos las ventanillas de apoyos se abrieron tarde, el pasado 14 de abril, sumado a que con el cambio de Administración y con nuevos empleados están recibiendo la documentación, pero no están realizando la captura inmediata y no hay folios, hasta después: «Nosotros tenemos muchas carencias. La situación 2019 va a estar muy difícil porque el Gobierno tiene retenidos todos los recursos en su mayoría; el entorno económico no fluye, y como quiera que sea, esos son circulantes que se dan en el sentido comercial, y eso hace que avance», sostuvo.

Luis Alfonso Castro enfatizó que con el alza a los insumos es difícil vender el camarón embodegado del año pasado, que ronda los 30 pesos por kilo: «El alimento es más caro, y todo es más caro. Estamos muy parecidos a los maiceros», sostuvo.

Finalmente, indicó que para el 2019 buscarán alcanzar los 80 pesos por kilo, aunque dijo que dependerá de los miligramos que se alcanzan en la producción.