Acusa Alcaldesa amenazas e intimidación

Ciudad de México, México.-Por presuntas amenazas en su contra, la Alcaldesa de Ixhuatlán del Café, en Veracruz, Viridiana Bretón, denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) al síndico Amador Landolfo Altamirano Gallardo.

La Edil panista aseguró en entrevista con REFORMA que el síndico ha sido el precursor de intimidaciones de terceros en su contra, las cuales pasaron de acoso político a diversas amenazas de desaparecerla a ella o su familia.

"Hace un par de meses falleció mi suplente, y empezó una guerra mediática de parte del síndico, empezó a atacarme, amedrentarme, pretendiendo que algún diputado me tomara mi caso para desaforarme o revocar mi mandato, como ya se dio con el ex Alcalde de Actopan, que lo denunciaron por una situación de peculado", dijo vía telefónica.

"Él me lo ha insinuado, por medio de terceras personas, él dijo que si no me puede revocar el mandato me va a desaparecer, entonces yo acudí con el Secretario de Gobierno y me pidió que lo denunciara en la Fiscalía para tener un antecedente".

Aunque la carpeta de investigación UIPJ-1/DXIV/10/543/2020 se abrió desde el 4 de mayo en la sede regional de Córdoba, apenas este viernes se dio a conocer de manera pública.

Desde la denuncia, Bretón dio a conocer su caso a las delegaciones de la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, ambas presentes en la mesa de coordinación de seguridad, para que le brindaran vigilancia, por temor a represalias.

"Así como está la situación en Veracruz temo por mi vida", añadió, "la verdad creo que denunciarlo ante los medios por lo menos pone en alerta a que no me haga algo, porque sí temo que me haga algo a mí o a mi familia, está desesperado que ya quiere quedarse con el puesto, porque él tiene una deuda que supuestamente adquirió en época de campaña, ya llevamos dos años y no ha podido saldar".

La Edil de Ixhuatlán del Café expresó que no quiere que le pase lo mismo que a su homóloga de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, quien fue asesinada en abril de 2019 tras varias amenazas políticas para quedarse con su puesto político.

