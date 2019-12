Acusa 'Menchito' anomalías en proceso de extradición 

Cd. de México.-Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo del presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), denunció ante Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a autoridades judiciales mexicanas por la violación a sus garantías en el proceso de extradición.



El próximo 11 de diciembre se vence el plazo de 60 días para que el hijo del presunto capo Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" sea entregado a Estados Unidos, luego de perder en la instancia judicial definitiva su juicio de extradición.





Víctor Beltrán García, abogado de "El Menchito", informó en un comunicado que su cliente ya fue absuelto de 5 procesos en México por falta de pruebas y deficiencias en el procedimiento y, pese a ello, se le pretende extraditar para ser enjuiciado por los mismos delitos, lo que viola uno de los principios esenciales del derecho.

Rubén Oseguera González "El Menchito", hijo del presunto líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). | Especial



"A pesar de estos fallos en su favor, el joven de 28 años, capturado con lujo de violencia en Zapopan, Jalisco, aún sigue un proceso de extradición hacia Estados Unidos que lo requiere por portación de arma de fuego y conspiración para traficar con drogas, delitos que ya fueron juzgados y en los cuáles aplicaría el principio non bis in ídem que prohíbe ser juzgado por un mismo delito dos veces", indicó el litigante.



"El proceso incumple notablemente con los términos del tratado de extradición entre México y Estados Unidos, empezando por el hecho de que las firmas de autorización de este proceso fueron falsificadas, pero incluyendo también testimonios falsos y francamente inverosímiles".



Agrega que, pese a las sentencias favorables en los procesos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de la pasada administración se rehusó a liberar al detenido, argumentando que esos fallos no era vinculantes.



Según el texto difundido, la denuncia ante la CIDH fue presentada ayer, porque en su momento "El Menchito" denunció las violaciones a sus garantías ante las autoridades mexicanas, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y éstas fueron "omisas en iniciar la investigación".



El comunicado señala que, en su querella, Beltrán García proporcionó al CIDH pruebas de las violaciones e irregularidades, así como los nombres de los "actores del sistema judicial mexicano" que transgredieron las garantías de su cliente.



La semana pasada el abogado acusó en rueda de prensa a Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, de darle "línea" a un tribunal colegiado para que negara en definitiva el amparo contra la extradición a Oseguera González.



De acuerdo con Beltrán, la actuación de estos servidores públicos vulneró el contenido del artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, que garantiza el derecho a contar con garantías judiciales y un debido proceso que le permita defenderse.



"El Menchito" ya no tiene ningún instrumento legal para impedir que el Gobierno federal lo entregue a Estados Unidos a más tardar el próximo miércoles.



Su abogado envió el pasado 28 de octubre un escrito a la Cancillería para solicitarle que revise todas las irregularidades en el proceso de extradición, con la esperanza de que reconsidere la entrega. Pero su solicitud no fue tomada en cuenta como vinculante dentro de las normas vigentes.



"Hoy la decisión de realizar o no la extradición está en manos de la SRE, una decisión que debe tomar a más tardar el 11 de diciembre", resaltó Beltrán en el comunicado.