Acusan a Mauricio Trejo de no dejar vender a mujeres "prietas y feas" en San Miguel; él responde

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Cuatro comerciantes han denunciado públicamente al alcalde de San Miguel de Allende, Guanajuato, Mauricio Trejo Pureco, de discriminación, pues dicen no les dejan instalar sus comercios en el Centro Histórico de una de las ciudades más visitadas de México por ser "prietas" y "feas".

Dichos calificativos presuntamente los habría emitido el alcalde priísta al mostrar su negación de que las comerciantes instalaran su vendimia en las principales calles de este Pueblo Mágico.

"Queríamos saber el motivo de por qué fuimos retiradas este y ahí fue cuando dijo, nos dijo primero no le gustábamos, no le gustaba el giro que vendemos, no le gustaba, por el turismo que él iba a traer. Dijo que nos veíamos feas, nada mas dijo ustedes no se ven bien ahí, no se ven bien en el jardín”, señala Sandra Granado, una de las comerciantes que optó por acudir al Palacio Municipal de San Miguel de Allende a recibir una respuesta a la prohibición de instalar su puesto de botanas y bebidas.

Tras darse a conocer esta humillante decisión, otros comerciantes, personal del transporte público y restauranteros de San Miguel de Allende se solidarizaron con las cuatro mujeres agraviadas para que se les respeten los permisos como comerciantes ambulantes que les fueron otorgados en las administraciones pasadas.

Ante esta inconformidad, Mauricio Trejo señaló en sus redes sociales que solo busca que San Miguel de Allende no ya a perder su nombramiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. “Yo no juzgo a nadie por su color de la piel... lo digo por las difamaciones que están tratando de hacer contra mi gobierno y mi persona que supuestamente no dejo trabajar a la gente por su color o por su tamaño”, señaló.

En otro video publicado este jueves, el priísta señaló que esto es una réplica de una postura que en su anterior administración realizaron estas mismas comerciantes para obtener lo que querían.

"Estas cuatro mujeres mintieron diciendo que yo las llamaba prietas, chaparras y que por eso no podían trabajar en el Centro Histórico. Quiero decirles que tres de estas cuatro mujeres hicieron lo mismo, lo mismo, en el 2012... para poder negociar un lugar donde ellas quieran... y vender lo que ellas quieran".

Mauricio Trejo también acusa que estas acciones son parte de una cadena de desprestigio que hay en contra de él, quien es del PRI en un estado mayormente gobernado por el PAN y que por dichos mensajes difamatorios de ser necesario se podría optar por una demanda por daño moral.

"A través de este escrito estoy pidiendo al procurador del Estado de Guanajuato que investigue a fondo, exhaustivamente, para que veamos si es verdad que yo llamé prietas, chaparras, a estas comerciantes... y si así es (pondré) mi renuncia sobre la mesa pero si no lo logran comprobar estas mujeres se abren a una demanda fuertísima por daño moral. Sin embargo, aún sabiendo yo que esto es una difamación, yo no presentaría una demanda... sabía que tenía que aguantar insultos", concluyó.

Recordemos otro caso...

La inconformidad de las comerciantes ha acaparado los titulares de múltiples medios de comunicación a nivel nacional pues no es la primera ocasión en que un alcalde del estado de Guanajuato es acusado de emitir comentarios discriminatorios.

En 2018, el alcalde de Guanajuato (capital), Alejandro Navarro, también figuró en los noticieros por haber rechazado a los turistas 'pobres'.

"Otros 20 mil (turistas) que vienen en camión, que compran un viaje en Morelia, en Aguascalientes o en Guadalajara por 400 pesos, y llegan a la ciudad en la mañana y se van en la noche y no traen suficiente dinero para poder hacer los gastos que se requieren en la cuidad... gastan poco y si se genera bastante conflicto vial y algunos temas de basura y desgaste de la ciudad”, dijo en ese entonces el polémico edil.