Acusan a Universidad La Salle de transfobia por despedir a profesora trans

CDMX.- La Universidad La Salle ha sido acusada de transfobia luego de que una profesora trans denunció que fue despedida de manera injustifica y víctima de actos de discriminación.

Se trata de Daniela Muñoz, quien desde hace cinco años trabajaba en la institución hasta que, sin previo aviso, le avisaron que "ya no sería requerida" para el próximo ciclo escolar.

Daniela detalló en entrevista que la explicación que recibió fue que únicamente tenía una clase y la institución había decidido "eliminar" a los docentes con menos clases debido a que la matrícula se habia reducido debido a la pandemia del COVID-19.

La afectada denunció que esta situación no siempre fue así, pues cinco años atrás, cuando comenzó a impartir clases en La Salle, tenía cuatro grupos asignados, impartía seminarios y talleres.

Sin embargo, cuando comenzó su transición a mujer, comenzó a ser víctima de hostigamiento y actos de discriminación, ya que comenzaron a quitarle grupos en un intento de darle menos "visibilidad".

Daniela recordó cómo un día fue interceptada por el rector Enrique Alejandro González Álvarez a la entrada del campus Benjamín Franklin, quien le dijo que su "imagen" no era la de un "doctor", refiriéndose a su transición de hombre a mujer.

Fue a raíz de ese incidente que comenzaron a quitale grupos a Daniela, al punto de que en semestre no le dieron ninguno. Viéndose hostigada, la mujer se dio a la tarea de reunir pruebas, mensajes, correos, todo para desmostrar que se trata de un acto de discriminación.

Acudió al área de Capital Humano y después de 15 minutos le dijeron que todo había sido un "malentendido" y olvidara lo de la discriminación, que en su lugar ya le habían asignado grupos.

Daniela asegura que los intentos de ocultarla e invisibilizarla eran por órdenes directas del rector, pues así se lo hicieron saber a ella sus jefas directas, Rocío Martínez y Haidé Negretti, quienes aseguraron estar amenazadas con ser despedidas en caso de no obedecer.

Si no me invisibilizaban, si no me ocultaban, la consecuencia era que iban a correrlas a una de las dos o a las dos, entonces por miedo a perer su empleo seguían órdenes".