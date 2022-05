Acusan al gobierno federal de no actuar contra el calentamiento global y el tráfico ilegal de especies en México

Estado de México.- La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados y la Secretaría se Medio Ambiente del Estado de México hicieron un llamado los estudiantes, científicos, ambientalistas y académicos de México a presionar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que incremente sustancialmente los recursos para combatir el calentamiento global, la destrucción de hábitats y el tráfico ilegal de especies, y a que cumpla con la Ley General de Cambio Climático.

Durante la inauguración de la Asamblea de Directores de la AZCARM, asociación que aglutina a más de 90 zoológicos y acuarios del país, su Presidente Ernesto Zazueta indicó que en estos cuatros años la actual administración han reducido 70 por ciento el presupuesto de la Semarnat, lo que ha provocado que sea incontrolable la peor ola de tráfico ilegal de vida silvestre que hemos atravesado.

Y desde el Parque Ecológico Zacango resaltó que las instituciones zoológicas de México están realizando el trabajo que debería hacer el gobierno y sus dependencias, por lo que hoy en su mayoría se encuentran saturados de ejemplares que se decomisan del tráfico ilegal y que son rescatados del abandono, maltrato y destrucción de hábitats.

“Muchas de nuestras instituciones ya nos encontramos saturadas por el exceso de animales decomisados del tráfico ilegal y por diferentes situaciones. Este es un trabajo que el gobierno federal debería de abarcar. Se acaban los presupuestos de la Semarnat, cada vez tiene menos presupuesto, le bajaron el 70 por ciento de los recursos, por lo tanto, no existen inspectores de Profepa que puedan luchar contra el tráfico ilegal, no es humanamente posible que cada estado de la República tenga un inspector, por eso simplemente no pueden detener esta ola tan severa que estamos pasando del tráfico ilegal de especies”.

Por su parte de la Diputada federal, Edna Díaz Acevedo, Presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, lamentó que no exista un compromiso del gobierno actual para cumplir con la Ley General de Cambio Climático que este año cumple 10 años y enfatizó que los que realmente están realizando acciones para mitigar el calentamiento global son las asociaciones civiles.

“En la Comisión de Cambio Climático estamos trabajando en acciones para no elevar más nuestra temperatura y seguimos la agenda 20-30, pero lamentablemente no vemos que exista un compromiso de parte de nuestro país para poder cumplir estos acuerdos internacionales ni el acuerdo de París ni todo lo que se acordó en la COP 26. Este año es el aniversario de la Ley General de Cambio Climático y queremos decirle al país y al mundo que tenemos esa Ley que se tienen que respetar, queremos hacer un foro internacional para invitar a otros países y ver las buenas prácticas que están haciendo, así como otros países han reconocido las buenas prácticas que ha hecho nuestro país contra el cambio climático, pero esas buenas prácticas son principalmente de asociaciones civiles, de activistas y no del gobierno”.

La Diputada añadió que poco se puede hacer con una ley si no se tiene presupuesto para ejecutarla. En este sentido dijo que ya no hay más tiempo y lanzó un enérgico llamado para no dejarse intimidar y presionar desde todas las aristas al gobierno de López Obrador a que destine más presupuesto para atender la grave crisis climática y medio ambiental en la que nos encontramos.

“Lo que necesitan las autoridades para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente no lo tienen, porque no hay un presupuesto. Entonces también para defender el presupuesto estaremos ahí, no nos vamos a detener porque no nos van a intimidar con algunas incluso amenazas, pero todo lo que tenga que ver para salvaguardar nuestros recursos naturales, incluyendo votar en contra de una nociva reforma eléctrica lo vamos a hacer, vamos a defender el presupuesto para combatir el cambio climático este fin de año y que mejor que sea de la mano de ustedes. Estudiantes, expertos, académicos, intelectuales, activistas, hoy más que nunca debemos estar unidos, para presionar a quien tengamos que presionar y donde tengamos que presionar para que la realidad ambiental cambie”.

A este llamado también se sumó la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, y es que su coordinadora administrativa, Ariana Lizbeth Vázquez, advirtió que su estado que concentra el mayor número de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de todo el país, 44 por ciento de su territorio, está padeciendo las graves consecuencias del cambio climático.

“Lamentablemente la pandemia y el confinamiento no trajo cambios sustantivos en temas ligados al cambio climático, temas como la deforestación y los incendios forestales están regresando a niveles de antes de la pandemia con su consecuente impacto en los hábitats naturales de diversas especies. Tenemos que dejar de ser espectadores y todas y todos debemos de actuar como lo estamos haciendo los mexiquenses”, añadió.

Durante el evento también estuvo presente Napoleón Fillat Ordóñez, Director General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), quien destacó que aún con la pandemia han logrado ya muchos convenios e intercambios con instituciones miembros de la AZCARM que han contribuido para que el Parque Ecológico Zacango con 42 años de existencia, se consolida como uno de los centros de conservación de fauna silvestre más importantes del país.

“Hemos logrado grandes resultados en materia de conservación de especies aquí en el Estado de México, tales como la construcción del Centro de Conservación del lobo gris mexicano, construimos nuestro espacio de reproducción del águila real y hoy contamos con nuestra primera pareja reproductiva. Y estamos avanzando aceleradamente con la reproducción del rinoceronte blanco, hemos reproducido a la guacamaya verde, al bisonte americano y al venado cola blanca. Y somos parte importante de la reproducción y futura reintroducción del ajolote de Lerma. Y todo eso lo logramos gracias a ustedes”, concluyó.