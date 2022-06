Acusan de 'transa' al alcalde de Guanajuato, piden que regrese 70 millones de pesos

Guanajuato, Guanajuato.- Fueron casi 70 millones de pesos los que se le otorgaron a Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de Guanajuato, a través de un fideicomiso, dinero que se usaría para la construcción de un centro comercial donde quería exponer a las Momias de Guanajuato, proyecto que no se ejecutó, ahora desde el Congreso del Estado piden regrese el dinero.

Fue la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, quien desde la tribuna recordó el préstamo millonario al alcalde panista, además de que señaló que el alcalde pretendía usar ilegalmente ese recurso para otros proyectos, lo que por ley no está permitido.

“Navarro ha declarado que utilizará el dinero del crédito en otros proyectos de infraestructura, lo que fue respaldado por el secretario de Finanzas del estado, Héctor Salgado Banda”, dijo la diputada.

Y es que Navarro solicitó el dinero para un centro comercial a donde se moverían las Momias de Guanajuato, como un proyecto turístico que nunca se concretó, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH- rechazó otorgar los permisos para mover los cuerpos momificados, así mismo también desechó la propuesta de la construcción del centro comercial.

Fueron 69 millones 993 mil pesos que el Ayuntamiento de Guanajuato solicitó para dicho proyecto, sin que hasta el momento se haya dado cuenta de si ese recurso está de manera íntegra en las arcas municipales.

“Debe regrese el dinero del préstamo, no se haga de oídos sordos. Se tiene que investigar las responsabilidades por el dinero que ya se gastó, no es culpa de Morena, ni del gobierno federal -INAH-, es de quien impulsó un capricho, pensando que solo era suficiente con el apoyo moral del gobernador”, acusó la diputada Hades Aguilar.

La legisladora recalcó durante su posicionamiento que la Ley de Disciplina Financiera no le permite a Navarro Saldaña utilizar el dinero a su gusto, ya que en el contrato del crédito se especifica para qué proyectos debe de utilizarse el recurso, por lo que de no ejecutarlo debe regresarlo.

“¡Dios mío, ilumínalo!, ahí reside el problema, estas autoridades ignoran que la ley no permite hacer lo que se les dé la gana o simplemente no les importa. El dinero de la deuda solo puede utilizarse en el proyecto que ya se le cayó, pero como no puede, el alcalde Navarro tiene que regresar ese recurso”, continuó explicando la la legisladora.

Según reporte de Excélsior el pasado 13 de septiembre del 2021, los diputados locales de Guanajuato votaron de forma favorable para que fuera aceptada la iniciativa que presentó el Ayuntamiento de Guanajuato, con lo que se aceptó que el municipio pudiera adquirir una deuda para el proyecto en cuestión, a pesar de ser señalado con irregularidades.

La regidora Paloma Robles Lacayo fue quien señaló que la construcción de un centro comercial para la exhibición de las momias no era necesario, además de calificarlo como “banal y frívolo”, además de que ella preveía actos de corrupción con la ejecución de dicho proyecto.

Navarro empleó 30 mil pesos del erario municipal para pagar el contrato de fideicomiso que firmó con el banco, más otros 50 mil pesos por el concepto del manejo anual de la cuenta.

Excélsior señala que la información financiera relacionada con el proyecto de ejecución y obra del centro comercial nunca se reveló y ha permanecido reservada, calificándolo como un proyecto plenamente opaco.