Acusan en redes sociales presunto maltrato contra una menor en guardería de León, Guanajuato

León, Guanajuato.- Hace menos de 24 horas, familiares de una menor de edad en la ciudad de León, Guanajuato, realizaron una publicación en sus muros de Facebook, en donde denunciaron a una guardería infantil por maltratar a la niña María “N” en su primer día de asistencia.

La denuncia pública fue realizada por Andrew Balderas, padre de la menor, y Sandra Balderas, tía de la pequeña.

A través de fotografías publicadas en redes sociales, se pudo observar que la niña presentaba moretes en diferentes partes del cuerpo. El padre de la menor de edad, condenó los hechos suscitados en la guardería, compartió imágenes y además, un video que obtuvo de las cámaras de seguridad de la estancia infantil, en el que se observa el trato de una cuidadora hacia la menor de edad.

Este es el video que se compartió en redes sociales:

Denuncian en redes sociales presunto abuso en guardería de León, Guanajuato

A través de Facebook Andrew Balderas, padre de María “N” compartió su enojo, esto fue algo de lo que mencionó:

“Esto lo hago para tener más precaución donde metemos a nuestros hijos a la guardería o escuela… el día de ayer mi hija María tuvo su primer día en la guardería, ¡¡¡al momento de recogerla vi que estaba muy asustada y me comentaron que todo bien, solo estaba muy lloroncita y nos percatamos que tenía varios golpes en la espalda, cintura y cara. estamos tomando cartas sobre el asunto!!! ¡¡¡Tengan más precaución!!! Esta de la “!@$#%&/ el abuso, el abuso a la mujer y a las pequeñas y pequeños indefensos. Al principio nos negaron todo y al ver las cámaras se observa claramente cómo tratan a María sin poder mover brazos ni piernas y boca abajo Q!”@”#$%& gente abusiva”, reclamó en Facebook, Andrew.

En las denuncias compartidas en redes sociales por el padre y la tía de la menor de edad, María "N" se agregaron las siguientes imágenes en donde se le notan algunas marcas a la menor:

La situación se hizo viral en redes sociales durante la tarde noche de este martes, el alcance de la publicación de Andrew Balderas, padre de María "N", llegó a cientos de ciudadanos de la capital del calzado, que molestos compartieron la publicación del señor Balderas, en más de 530 ocasiones y se le hicieron más de 100 comentarios, cifras obtenidas durante la mañana de este miércoles.

La otra denuncia que se viralizó en internet, es por parte de la tía Sandra Balderas, ella compartió un video en facebook en donde hace pública su denuncia hacia la guardería y comenta además que le pidió vídeos de las cámaras de seguridad a la encargada del negocio y estos le fueron negados. La publicación de Sandra Balderas también se compartió hasta antes de las doce del mediodía de hoy miércoles en más de 530 ocasiones.

La tia de la infanta María "N", Sandra Balderas narró en Facebook a través de una transmisión en vivo la solicitud que le hizo a la guardería infantil para conocer los vídeos de seguridad ante el presunto abuso:

“Más tarde llegué yo con Ledy, exigiendo videos y la señora (que decía ser la encargada) se puso nerviosa y se ve como intenta cubrir lo qué pasó el día de ayer. En los videos se ve como la señora que cuida a María mi sobrina la envuelve en una cobija (sin posibilidad de movimiento) la pone boca abajo, con una pierna encima, una mano haciendo fuerza en los hombros de María y le da palmadas lo suficientemente fuertes para marcarle los botones de la ropa en su espalda. Al mismo tiempo se ve como la señora empuja a otro niño y en videos del ayer mismo se ve como agarra a otro Niño de la cara y lo avienta”, comentó en la transmisión en vivo, Sandra Balderas, tía de María “N” .



Hasta el momento las autoridades oficiales no se han pronunciado para informar si ya se estableció una denuncia formal por parte de los padres de la menor hacia la guardería, así como la estancia infantil tampoco se ha pronunciado ante la situación.

Mientras tanto, los usuarios de redes sociales han mostrado su indignación sobre lo sucedido a la pequeña María. Estos son algunos de los comentarios que se han realizado a los familiares de la menor:

“Lamentablemente las autoridades no hacen nada, hace como un mes mi sobrino padeció de lo mismo en maravillas y no pasó nada con la dicha guardería”, expresó el ciudadano, Jorge Marrero Pedraza.

“Sandy, te paso un dato, ellas no pueden dar los videos directamente pero no te pueden negar tampoco a ti grabar la pantalla, antes de tener una solicitud de parte de las autoridades tú los puedes sacar para que no lo borren las cerdas, tú propio cel y grabas el monitor de ellas, no los subas solo para que lo vean las autoridades”, comentó Al Mubarqui.

Cabe destacar que en la primera denuncia que subió el padre de María “N”, circulaba un video del presunto abuso grabado en la guardería, el cual ya llegó a varios sitios en redes sociales, pero horas más tarde desapareció del muro.