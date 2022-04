Acusan que Fiscalía Regional de Zitácuaro, no levanta alertas de desaparecidas, tampoco investiga

Morelia, Michoacán.- Las desaparecidas en Zitácuaro, Michoacán no son buscadas por la Fiscalía Regional de Michoacán, acusan desde el colectivo feminista Heroica Revolución, señalan que está el caso de Azul Alejandra Aguilar Calixto, quien desapareció el pasado 7 de abril entre las 10:30 y 11:00 de la mañana. En el Kilómetro 90.5 carretera Zitácuaro Toluca, conocido La Mojonera, y hasta ahora no hay alerta de búsqueda.

“Maria Fernanda Rodríguez, de 19 años, ella fue vista por última vez el 20 de marzo, tampoco hay alerta de búsqueda de ella, no hay boletín oficial, ya que en la fiscalía consideran que no ha pasado suficiente tiempo para levantarla” señaló una de las integrantes de la colectiva, quien por su seguridad pidió no revelar su nombre.

Cuenta que la indolencia de los trabajadores de la fiscalía es grande, por lo que es importante que se haga presión para que estos casos no se queden en el olvido, como son otros que ellas han detectado, incluso desde el año 2016.

Acusan que Fiscalía Regional de Zitácuaro, no levanta alertas

“El tema de las desaparecidas es un tema que no se toca desde los comunicados oficiales, también recientemente notamos que no hay una búsqueda rápida de boletines, si nosotras quisiéramos tener un registro de mujeres desaparecidas en Zitácuaro no hay forma de hacerlo, solo a través de Facebook”, cuenta la activista.

Y es que en Michoacán las alertas de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, suelen publicarse en las páginas de Facebook de Alerta Alba y Alerta Amber, incluso si se dirigen a la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y deseas buscar una alerta de este tipo, el enlace de búsqueda te dirige a la red social.

“Nuestra investigación llegó hasta el 2016, una desaparición en 2016, una en 2018 y dos desapariciones en 2019, todas de mujeres mayores de edad”, dijo durante la entrevista.

La tarde ayer hubo una manifestación en la ciudad de Morelia, motivada por la desaparición y asesinato de Debanhi Escobar, y por todas las víctimas de homicidio y feminicidio en Michoacán, así como por el largo registro de desaparecidas en el estado.

En la marcha también visibilizaron los casos de cinco mujeres más que se encuentran desaparecidas desde el 2021, sin que hasta el momento la Fiscalía Regional, haya emitido alguna recompensa por algún presunto culpable o que haga del conocimiento si existen algunas líneas de investigación.

Debate se dio a la tarea de contactar a la FGE para solicitar información sobre la alerta de búsqueda de Azul Alejandra Aguilar Calixto, a lo que respondieron que la Alerta Amber sí se había emitido, pero hasta el momento de la investigación, esa alerta no ha sido publicada por parte de las autoridades en la página de Facebook, para que la ciudadanía estuviera enterada o ayude a su búsqueda.