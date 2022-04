¿Adelantaste tu reloj? Llega el horario de verano 2022 a México con discusión para eliminarlo pendiente

"Se habló de ahorros, pero no se demostró que realmente se ahorrara en energía eléctrica. Ahora queremos ver si existen esos ahorros y exponerlos, dar a conocer si hay ahorro y comparar si existen esos ahorros con daños que se puedan causar por los cambios de horario", explicó AMLO en una de sus Mañaneras.

Cabe señalar que desde 2016 se han presentado 40 iniciativas para eliminar el cambio de horario, las cuales no prosperaron, hasta que el tema fue retomado tras pronunciarse en contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien puso en duda los supuestos beneficios del horario de verano.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.